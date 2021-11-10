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  4. İki katlı ahşap binada yangın! Çaresiz gözlerle izledi

İki katlı ahşap binada yangın! Çaresiz gözlerle izledi

10.11.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları sürerken talihsiz kadın, evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

İki katlı ahşap binada yangın! Çaresiz gözlerle izledi

Yangın, Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan Kemal V.’ye ait iki katlı ahşap bir binada meydana geldi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katından dumanların çıktığının fark edilmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİ

Alevler, kısa sürede büyüyerek binanın üst katını sardı. İtfaiye erlerinin müdahalesi neticesinde yangın binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Komşuları evi yanan kadını teselli etmeye çalışsa da, talihsiz kadın evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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