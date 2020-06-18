İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?

Uçak kabinlerinin iki katlı koltuklarla tekrar düzenlendiği tasarımlar, Covid-19’un yayılımına karşı daha fazla koruma sağlamak için olası bir çözüm olarak sunuluyor. Zephyr Seat adlı girişim tarafından sunulan tasarımın yolcular için gerekli olan izolasyonu sağlayarak salgın sırasında uçak yolculuğu koşullarını değiştireceği düşünülüyor.

Zephyr Aerospace’in kurucusu ve CEO’su olan, aynı zamanda çift katlı koltuk tasarımının yaratıcısı Jeffrey O’Neill yeni dönemde yolcuların kişisel alana daha fazla önem vereceğini ve uyumak gibi bazı konforlar için ekstra ödeme yapmak isteyeceklerini; çift katlı koltuk sisteminin global hava yolu şirketlerinin mevcut ekonomi kabinlerinde de bu düzenlemenin yapılabileceğini düşünüyor.

O’Neill bu fikri, birkaç yıl önce dünyanın en uzun ticari uçuşu olan New York - Singapur arasında uykusuz geçen bir uçuşu sırasında geliştirmiş. Yolculuğunda premium ekonomi sınıfında oturan O’Neill, seyahat boyunca uyumasının mümkün olmadığını fark ederek bu fikri geliştirmiş. “Muhtemelen dünyanın en iyi hava yolu şirketiyle uçuyordum, harika bir hizmet görüyordum; ama uyuyamıyordum. Hiç rahat değildi. Neden 19 saatlik bir yolculukta uzanabilmenin ucuz bir yolu olmasın diye düşündüm” dedi.