İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?

Uçak kabinlerinin iki katlı koltuklarla tekrar düzenlendiği tasarımlar, Covid-19’un yayılımına karşı daha fazla koruma sağlamak için olası bir çözüm olarak sunuluyor. Zephyr Seat adlı girişim tarafından sunulan tasarımın yolcular için gerekli olan izolasyonu sağlayarak salgın sırasında uçak yolculuğu koşullarını değiştireceği düşünülüyor.
Zephyr Aerospace’in kurucusu ve CEO’su olan, aynı zamanda çift katlı koltuk tasarımının yaratıcısı Jeffrey O’Neill yeni dönemde yolcuların kişisel alana daha fazla önem vereceğini ve uyumak gibi bazı konforlar için ekstra ödeme yapmak isteyeceklerini; çift katlı koltuk sisteminin global hava yolu şirketlerinin mevcut ekonomi kabinlerinde de bu düzenlemenin yapılabileceğini düşünüyor.
O’Neill bu fikri, birkaç yıl önce dünyanın en uzun ticari uçuşu olan New York - Singapur arasında uykusuz geçen bir uçuşu sırasında geliştirmiş. Yolculuğunda premium ekonomi sınıfında oturan O’Neill, seyahat boyunca uyumasının mümkün olmadığını fark ederek bu fikri geliştirmiş. “Muhtemelen dünyanın en iyi hava yolu şirketiyle uçuyordum, harika bir hizmet görüyordum; ama uyuyamıyordum. Hiç rahat değildi. Neden 19 saatlik bir yolculukta uzanabilmenin ucuz bir yolu olmasın diye düşündüm” dedi.
Uçakları yeniden düzenlemek genelde ucuz değildir ve hava yolu şirketleri uçak içindeki alandan feragat etmek istemezler. Ancak O’Neill, Arjantin’e yaptığı uzun bir otobüs yolculuğunda kullanılan ranzaları hatırlayarak Singapur’a yaptığı lüks yolculuğundan daha konforlu bir yolculuk yaşadığını anımsamış ve böylece ranzaların bir çözüm olabileceğini düşünmüş. O’Neill, tasarım ortaklarıyla birlikte gerçek ölçülü bir maket hazırlayarak yıllardır bir kenarda tuttuğu fikrinin uygulanabilirliğini kanıtladığını düşünüyor.
ÇİFT KATLI OTURMA DÜZENİ
Çift katlı koltuk tasarımı, uçaklardaki standart koltuklarla tavan arasında kalan boşluğu kullanıyor. İki koltuğun üst üste olması fikrine dayanan tasarımın yerden sanıldığı kadar yüksek olmadığını söyleyen O’Neill, bu sayede hava yolu şirketlerinin alandan ödün vermeden ve yolcu sayısını azaltmak zorunda kalmadan yolcularına daha konforlu bir uçuş sunabileceğini söylüyor.
Fikrin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen O’Neill, kesinleşmemekle birlikte ABD’li hava yolu şirketi Delta da dahil olmak üzere dört büyük şirketle görüştüklerini, tasarımın üç yıl sürecek güvenelik testlerinden geçeceğini belirtti.
YENİ HAVACILIK FIRSATLARI
Önümüzdeki aylarda uçak yolculuklarının nasıl gerçekleşeceğine dair soru işaretleri, havacılığın geleceğini belirleyecek. Uçakların mevcut iç düzeninin, yolcuların daha fazla sosyal mesafe talebini karşılamakta yetersiz kalabileceği düşünülüyor.
O’Neill, çift katlı koltukların sosyal mesafe talebini karşılayacağını; ancak Covid-19 riskini tamamen çözmeyeceğini söyledi. Tarifeli uçuşların azalacağı ve var olan uçuşların daha pahalı olacağını ön gören O’Neill uçak içindeki pahalı sınıflara olan talebin %85 düşebileceğini, bu durumda uygun fiyatlı seçeneklerin herkes için ciddi bir seçeneğe dönüşebileceğini belirtti.