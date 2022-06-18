İki kez öldü yine durmadı: Nedeni şaşırtıyor! Kendini yılanlara yem ediyor

Tim Friede, yaptığı çılgınlıklarla televizyon ve gazetelerde sık sık yer aldı. Çılgın adamın hedefi, zehirli ölümcül olan yılanlara karşı panzehir geliştirmek. Bu uğurda yüzlerce defa, bilinçli olarak kendini yılanlara ısırttı. Tim Friede, iki kez çok zehirli kobra yılanının sokması sonucu resmen öldü!

HER ŞEY 2001 YILINDA BAŞLADI

ABD, Wisconsin'den 53 yaşındaki eski kamyon tamircisi, 2001 yılında iki zehirli kobra yılanının sokması nedeniyle hayatını kaybediyordu. Kalbi duran adam, hastane yetkilileri sayesinde hayata döndürüldü. O günden sonra hayatını zehirli yılanlara karşı panzehir bulmaya adadı.

Bir saat içinde iki kobra yılanı tarafından ısırılan adam, bu durumu, “hiç eğlenceli değildi” diye anlattı. Tim Friede, hırsı sayesinde şu an özel bir ilaç şirketinin aşı departmanında çalışma fırsatı verdi.

"HEPSİ ACI VERİCİ"

National Geographic'te bir programa katılan Tim Friede, “Her ısırık acı verici. Yüz kere arı sokması gibi” dedi. Çılgın adam yaptığı çalışmaların hayati olduğunu söylüyor. Aynı zamanda panzehiri bulana kadar durmayacağını da sözlerine ekledi.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR

Oxford Üniversitesi de dahil olmak üzere bir grup üniversiteden yapılan 2020 araştırmasına göre; Hindistan’da 2000 ve 2019 yılları arasında ortalama 58.000 civarında yaklaşık 1.2 milyon yılan ısırığı ölümü yaşadı. Rapor ayrıca, bu ölümlerin yaklaşık dörtte birinin 15 yaşın altındaki çocuklarda meydana geldiğini gösteriyor.

Bu istatistikler nedeniyle Tim Friede, çalışmasının hayati olduğunu söylüyor, “Hastaneler kurbandan çok uzakta olabilir. Böyle bir panzehir milyonların hayatını kurtarabilir.”



