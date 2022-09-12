HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Hakan Asilkan'ın cansız bedeni bulundu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Hakan Asilkan'ın cansız bedeni bulundu

12.09.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçtiğimiz cuma gecesinden beri kendisinden haber alınamayan ve kayıp ihbarı yapılan 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cansız bedeni bulundu. Asilkan’ın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın etti. Hakan Asilkan’ın anne, baba ve iş ortağı, Hakan’ı bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak üzere otobüsle yolculuk yaparken acı haberi aldı.

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Hakan Asilkan'ın cansız bedeni bulundu

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz cuma gecesinden beri kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Hakan Asilkan’ın cansız bedeni bulundu. Olay yoldan geçen 2 kişinin kuru otlar arasında ışığı yanan bir motosiklet görmesi sonucu ortaya çıkarken Asilkan’ın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın etti.

AW710398_01

Hakan Asilkan

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulunduKahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

İKİ KİŞİNİN DİKKATİ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Ululan mevkiinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet görüp durdu. Yaklaşıp motosiklete bakan iki kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma geçesinden beri kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesinde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesinden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Hakan Asiykan’ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AW710398_05

AKIN ETTİLER

Hakan Asilkan’ın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın etti. Yolun karşısından olay yerine geçmek isteyenler yüzünden D-400 karayolunda trafik zaman zaman aksadı. Jandarma ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için sürekli vatandaşları uyardı. Kalabalık içerisinde bazı akrabaların ağıt yaktıkları gözlendi.

AW710398_03

ANNESİ VE BABASI ACI HABERİ YOLDAYKEN ALDI

Hakan Asilkan’ın anne, baba ve iş ortağı, Hakan’ı bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak üzere otobüsle yolculuk yaparken acı haberi aldı. Haberi alan anne ve babanın yolda inerek Manavgat’a geri dönmek üzere yola çıktıkları bildirildi.

AW710398_07 (1)

AW710398_06 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da paniğe yol açan olay! İki bina tahliye edildiİstanbul'da paniğe yol açan olay! İki bina tahliye edildi
Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...
Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Son dakika: İstanbul'da AVM'de silahlı kavga çıktı! Yaralıların olduğu bildirildi...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...

Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var...

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.