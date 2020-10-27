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İki kişinin kavgasında olayla alakası olmayan vatandaş vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada olay esnasında bölgeden geçmekte olan ve olayla alakası olmayan bir kişi bacağından vurularak yaralandı.Olay, dün gece saatlerinde Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada olay esnasında bölgeden geçmekte olan ve olayla alakası olmayan bir kişi bacağından vurularak yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında şahıslardan birisi üzerinde bulunan tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, bu esnada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan S.Ç. isimli vatandaşın bacağına isabet etti.
Kanlar içerisinde yere yığılan S.Ç., arkadaşları tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan S.Ç. daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesini aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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