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İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

29.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik trafosuna çarparak ağır yaralanan tır sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle tırı takip eden tır sürücüsünün ortağı ise kaza sonrası trafiği durdurmak isterken başka bir sürücünün çarpması üzerine olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek

Kaza, 21.45 sıralarında ilçeye bağlı Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Aytekin Baytekin idaresindeki tır, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çaparak kaza yaptı. Tır sürücüsünün ortağı olduğu öğrenilen ve tırın arkasından seyreden Erdinç Çardar da aracını yol kenarına park ederek trafiği durdurmaya çalıştı. Çardar’ı fark etmeyen Sinem N.; idaresindeki otomobiliyle araçları durdurmaya çalışan Erdinç Çardar’a ardından da cipe çarparak durabildi.

ORTAĞI DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilin çarptığı Erdinç Çardar olay yerinde; elektrik trafosuna çarpan ortağı Aytekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sinem N. de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği ulaşıma kapattı. Kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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