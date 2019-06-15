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İki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

BURSA’da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez (38) ve Nuri Mutlu'yu (44), tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un (49), yargılanmasına devam edildi.

İki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez (38) ve Nuri Mutlu'yu (44), tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un (49), yargılanmasına devam edildi. Hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Erol, “Beni sopa ile dövmeye kalktılar. Ben de kendimi korumak için silahımı çıkardım. Tabancamda şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım” dedi.
Olay, Yıldırım ilçesindeki Gökdere pazar yerinde, 2 yıl önce meydana geldi. Emekli polis memuru Gürkan Erol, Ömer Dönmez’e ait pazar tezgahından mandalina aldı. Bir süre mandalinaları inceledikten sonra da "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu, "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var onlardan al” şeklinde karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürkan Erol, üzerindeki ruhsatlı tabancasını çıkartıp, Ömer Dönmez‘i karnı ile ayağından, Nuri Mutlu’yu ayaklarından vurdu.
Pazarda devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Timleri, elindeki silahla, "Yanıma yaklaşmayın, panik atak hastasıyım, hepinizi vururum” diyen Gürkan Erol’u sakinleştirip, gözaltına aldı. Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Erol, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan 2 çocuk babası Gürkan Erol, “Balık almıştım. Mandalinadan almak istediğimi pazarcıya söyledim. 'Ön taraftaki mandalinalardan verir misin?' dedim. 'Veremem' deyince, tezgahtan ayrıldım. Bu sırada 'niye sırıtıyorsun' dedi, küfür etti. 'Neden küfür ediyorsun, emekli polisim' dedim. 'Belindeki silahına mı güveniyorsun? 20 kişiyi toplar, seni Gökdere’ye atarız' diyerek, tezgahın üzerinden yanıma atladı. Üzerime doğru geldi. Sopayla kafama vurmaya başladı. Nuri de bıçakla üzerime yürüdü. Silahımı çıkarıp, havaya doğru ateş etmek isterken, elimden tuttu, silah patladı. Ömer, vurulunca yere düştü. Nuri, montumun kolundan tuttu. 'Panik atağım var' dedim. Üzerime geldi, aldığım darbeler sonucunda ona da ateş etmişim. Tabancam doluydu sadece 5 tanesini kullandım. Pişmanım, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum” diye konuştu.
ADLİ TIP’TAN RAPOR ALINACAK
Mahkeme, Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'daki yaraların kalıcı hasara yol açıp açmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

İki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandımİki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandımİki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandımİki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım

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