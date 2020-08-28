İki saat kafede oturdu, 56 kişiye virüs bulaştırdı!

Güney Kore'nin Paju kentinde, koronavirüse yakalanan bir müşteri dünyaca ünlü kahve zincirine ait kafelerden birine girdi. 30 yaşlarındaki kadın, kafenin ikinci katında yaklaşık 2 saat oturdu. Klimanın önünde oturan kadın, virüsü en az 56 kişiye bulaştı.

Tüm gün içeride bulunan kafe çalışanları ise virüse yakalanmadı. Nedeniyse çalışanların maske takıyor olmalarıydı. Ancak müşterilerin yiyip içmek için maskelerini çıkardığı, bu nedenle virüsü daha kolay kapmış olabilecekleri düşünülüyor.

Uzmanlar, virüslü kişinin ağzından çıkan damlacıkların klima esintisi ile etrafa yayıldığı görüşünde. Yapılan incelemede, kafedekilerin çoğunun maske takmadığı ve havalandırma sisteminin de düzgün çalışmadığı belirlendi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Jung Eun-kyeong, "Bu kafede de görüldüğü gibi, virüs insanların çay kave içerken, yemek yerken maske takamadığı yerlerde yayılabilir." dedi.

GÜNEY KORE'DE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 371 Kovid-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı 371 yeni vakadan 284'ü başkent Seul'de görüldü.