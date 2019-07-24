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İki teröristi teslim olmaları için aileleri ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist jandarmaya teslim oldu

Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist, ailelerin iknası sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist, ikna sonucu teslim oldu.

Teröristler, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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