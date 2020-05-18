İki ülkeden de yeni vakalar gelmeye devam ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 954'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 238 kişi iyileşti. Çin Ulusal Şikayet Direktörlüğünden yapılan açıklamada, kişilerin şikayetlerini bildirmek için başvurdukları Pekin'deki merkezi hükümet dilekçe ofislerinin, bir süre boyunca Kovid-19 kontrol önlemi kapsamında kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada, şikayetlerin, telefon, internet veya mail yoluyla yapılabileceği ifade edildi. Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayıları azaldıkça okullar, iş yerleri, fabrikalar yeniden açılmaya başlamıştı. GÖREVDEN ALINDILAR Çin basınından Caixin gazetesinin haberine göre, salgın vakalarının son günlerde arttığı Cilin eyaletinde, Cilin Kenti Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Şıcün görevden alındı.

Aynı eyaletteki Şulan kentinde ise Çin Komünist Partisi Sekreteri Li Pıngfey, Kamu Güvenlik Bürosu Parti Sekreteri Yardımcısı Gıng Ciencün, Sağlık Bürosu Direktörü Yüe Şiaoyen ve Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Liu Hanyin'in görevine son verildi. Ayrıca, Fıngman bölgesi Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Şü Zibiao görevden alındı. Ülke genelinde salgının dizginlenmesinin ardından Şulan’da 7 Mayıs’ta ilk vaka görülmüş ve kentte bugüne kadar 18 Covid-19 vakası kaydedilmişti. Şulan ve Fıngman bölgeleri son görülen vakalardan sonra yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırılmıştı. Ülkede bir eyalet veya kentteki parti sekreterleri, parti hiyerarşisine göre vali ve belediye başkanlarından üst sırada yer alıyor. GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI YÜKSELDİ Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, Güney Kore'de son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 65'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüse bağlı can kayıplarının 263'e çıktığı bildirildi.