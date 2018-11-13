İki yıl önce öldüğü açıklanan ünlü şarkıcı aslında hayatta mı?

Habertürk'ün haberine göre Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda yıldızı bulunan ve albümleri 100 milyondan fazla satılan Gabriel'in 66 yaşındayken, evinde kalp krizi nedeniyle ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Ülkesinin en önemli isimlerinden olan Gabriel'in de cenazesine binlerce kişi katılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde menajeri Juan Munoz'dan ilginç bir iddia geldi. Munoz, ünlü şarkıcının kendisini ölü gibi gösterip inzivaya çekildiğini ve 15 Aralık'ta bir basın açıklaması yapacağını iddia etti. Munoz'un bu iddiasını bir gazeteci de Gabriel ile WhatsApp üzerinden iletişime geçtiğini söyleyerek 'doğrulayınca' Meksika'da büyük sevinç oluştu. Ancak Juan Gabriel'in oğlu Ivan, yaşanan bu gelişmeler üzerine bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı ve babasının ölüm belgesini gösterdi.

