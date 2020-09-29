İki yıldır kayıptı, denizde yüzerken bulundu!

Angelica Gaitan adlı 46 yaşındaki kadın, Rolando Visbal tarafından Kolombiya kıyılarında bulunduğunda hipotermi geçiriyordu ve çok zayıf bir durumdaydı.

Angelica Gaitan, bir balıkçı tarafından bulundu.



Can simidi yardımıyla tekneye çekildi.



İki yıldır kendisinden haber alınmayan kadının nerede olduğu bilinmiyordu. Angelica, Cumartesi günü Atlantik kıyısındaki Puerto Colombia kasabasında, sahilden yaklaşık iki kilometre açıkta su üzerinde bulundu.

Gelen haberlere göre yaklaşık sekiz saat boyunca suda yüzer vaziyette olan kadın hastaneye kaldırıldığında şok halindeydi.

La Libertad’ın haberine göre, Angelica’yı bulan balıkçı başlangıçta suda yüzen bir kütük olduğunu düşündü; ancak Angelica yardım istemek için elini kaldırdığında bunun bir insan olduğunu fark etti. Angelica’nın kurtarıldıktan sonra ilk sözleri ise “O, tekrar doğdu. Tanrı, onun ölmesini istemedi” oldu.

Angelica’nın son iki yıl boyunca nerede olduğu ve denize nasıl düştüğü polis tarafından araştırılıyor. Gelen ilk raporlarda, Angelica 20 yıldır partnerinden gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddetten kaçmak için kendini denize attığı iddia edilse de; ailesi bu iddiaları reddetti.