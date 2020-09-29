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İki yıldır kayıptı, denizde yüzerken bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

İki yıldır kayıp olan kadın, bir balıkçı tarafından canlı olarak denizde bulundu.

İki yıldır kayıptı, denizde yüzerken bulundu!

Angelica Gaitan adlı 46 yaşındaki kadın, Rolando Visbal tarafından Kolombiya kıyılarında bulunduğunda hipotermi geçiriyordu ve çok zayıf bir durumdaydı.

Angelica Gaitan, bir balıkçı tarafından bulundu.
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Can simidi yardımıyla tekneye çekildi.
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İki yıldır kendisinden haber alınmayan kadının nerede olduğu bilinmiyordu. Angelica, Cumartesi günü Atlantik kıyısındaki Puerto Colombia kasabasında, sahilden yaklaşık iki kilometre açıkta su üzerinde bulundu.

Gelen haberlere göre yaklaşık sekiz saat boyunca suda yüzer vaziyette olan kadın hastaneye kaldırıldığında şok halindeydi.
La Libertad’ın haberine göre, Angelica’yı bulan balıkçı başlangıçta suda yüzen bir kütük olduğunu düşündü; ancak Angelica yardım istemek için elini kaldırdığında bunun bir insan olduğunu fark etti. Angelica’nın kurtarıldıktan sonra ilk sözleri ise “O, tekrar doğdu. Tanrı, onun ölmesini istemedi” oldu.

Angelica’nın son iki yıl boyunca nerede olduğu ve denize nasıl düştüğü polis tarafından araştırılıyor. Gelen ilk raporlarda, Angelica 20 yıldır partnerinden gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddetten kaçmak için kendini denize attığı iddia edilse de; ailesi bu iddiaları reddetti.

Başka bir raporda ise Angelica’nın son yedi aydır yaşadığı Barranquilla’daki sığınma evinde insanlar tarafından zorbalığa uğradığı iddia ediliyor.

Angelica, Kolombiya’da Atlantik kıyısında bulundu.
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Bulunduğunda, sekiz saattir sudaydı.
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Ailesi iki yıldır 46 yaşındaki kadından haber alamıyordu.
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Angelica’yı bulan Rolando Visbal, önce kadına İspanyolca seslendi, sonra kendisini anladığından emin olmak için İngilizce konuşmaya başladı. Ardından balıkçılar Angelica’ya iple bağlı bir can simidi atarak, onu tekneye kadar çekti.

Tekneye aldıktan sonra balıkçılar Angelica’yla sohbet etmeye ve ona su vermeye çalışsalar da, kurtarma anının videosunda Angelica’nın yalnızca ağladığı görülüyor.

Yerel medya ise annesinin son iki yıldır nerede olduğunu bilmediğini söyleyen kızı Alejandra Castiblanco’ya ulaşmaya çalışıyor. Castiblanco ve kız kardeşinin annelerini Bogota’ya nakledebilmek için para topladığı ve annelerine aileleri tarafından bakılacağını umdukları da gelen diğer haberler arasında.


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