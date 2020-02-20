KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. İkinci bebekte de dudak damak yarığı görülür mü?

İkinci bebekte de dudak damak yarığı görülür mü?

hakan.agir hakan.agir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaklaşık olarak her 750 kişide bir kişi dudak damak yarığı ile dünyaya gelir. Bu dünya nüfusunun %0.14’üne denk gelir. Dudak damak yarıklıkları dünyada en sık rastlanılan kranyofasiyel anomalilerin başındadır.

İkinci bebekte de dudak damak yarığı görülür mü?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Ebeveynler ikinci bebeğe karar verdiklerinde bu hastalığın görülme olasılığı var mıdır?" sorusunun yanıtını tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.

Genellikle ailesinde yarık bulunan kişilerin çocuklarında da yarık görülme riski bulunur. Ancak bunun olabileceğini tahmin etmek genetik analiz olmadan son derece zordur. Bu nedenle dudak damak yarığı olan kişilerin ebeveyn olmadan önce büyük bir korku beslemesine gerek yoktur. Bu anomaliye sahip olan çiftlerin hamilelikten önce mutlaka bir doktora danışması ve fikir alması tavsiye edilir.

DUDAK DAMAK YARIĞI OLUŞMA İHTİMALİ

Ebeveynlerden birinde dudak ya da damak yarığı olması doğacak olan çocukta bu anomalinin meydana gelme oranını %2 ile %8 oranında etkiler. Ancak hem ailesinde hem de kendisinde bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin çocuklarında görülme olasılığı %10 ile %20 arasında değişir.

Sadece kardeşinde olan kişilerde bu oran %4 civarındayken dudak ve damak yarığı olan iki kardeşe sahip kişilerin çocuklarında görülme olasılığını %9’a çıkar. İkinci dereceden akrabalarında dudak ya da damak yarığı olan kişilerin çocuklarında bu rahatsızlığın görülme riskinin %1’den az olduğu düşünülür.

Ancak dudak damak yarıkları sadece genetik olarak değil çevresel faktörlerden de kaynaklanır ve bu durumda bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin çevresel faktörleri de göz önünde bulundurması tavsiye edilir.

KARDEŞLER ARASI İHTİMAL

Her iki ebeveynde yarığın oluşmadığı ancak bir çocukta bu rahatsızlığın meydana geldiği durumlarda bir sonraki çocukta dudak damak yarığı meydana gelme ihtimali %2 ile %8 arasında değişiklik gösterir. Ancak dudak ya da damak yarıklıklarının %30’u bir ya da birçok sendromun bir araya gelmesi ile %30 civarlarına yükselir.

Dudak ve damak yarıklıklarında her şey bu kadar kolay değildir. Sadece damak yarıklarının nedeni dudak ve damak yarıklarından farklı bir nedene sahiptir. Bu nedenle sadece damak yarığı rahatsızlığı görülen ailelerde çocukta da büyük oranda sadece damak yarığı meydana gelir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır

www.dudakdamakyariklari.com
Facebook: @dudakdamakyariklari
Instagram: @dudak.damak.yariklari
YouTube-Dudak Damak Yarıkları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Bu şekilde yürümesinin nedeni bakın ne? Bu şekilde yürümesinin nedeni bakın ne?
Dışkılamayı sürekli erteliyorsanız...Dışkılamayı sürekli erteliyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dudak damak yarığı, ikinci bebekte dudak damak yarığı,

En Çok Okunan Haberler

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Gerilim sürüyor! 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Gerilim sürüyor! 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Takipçisinin ağır yorumuna yanıt verdi!

Takipçisinin ağır yorumuna yanıt verdi!

'Seni, senden çok seviyorum'

'Seni, senden çok seviyorum'

Haziranda evlenmişlerdi! Flaş haber

Haziranda evlenmişlerdi! Flaş haber

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin

Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin

Çocuğunuzun parmak ucunda yürümesi ne anlama geliyor? Sağlık problemi olabilir

Bu şekilde yürümesinin nedeni bakın ne?

Damak yarıklı bebeklerde işitme sorunu nasıl çözülür?

Damak yarıklı bebeklerde işitme sorunu nasıl çözülür?

Kız çocuklarında 4 kat fazla görülüyor

Kız çocuklarında 4 kat fazla görülüyor

Şiddet yanlısı çocuklar nasıl eğitilmeli?

Şiddet yanlısı çocuklar nasıl eğitilmeli?

Dudak damak yarıkları her bebekte aynı mı gelişir?

Dudak damak yarıkları her bebekte aynı mı gelişir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.