İkinci bebekte de dudak damak yarığı görülür mü?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Ebeveynler ikinci bebeğe karar verdiklerinde bu hastalığın görülme olasılığı var mıdır?" sorusunun yanıtını tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.

Genellikle ailesinde yarık bulunan kişilerin çocuklarında da yarık görülme riski bulunur. Ancak bunun olabileceğini tahmin etmek genetik analiz olmadan son derece zordur. Bu nedenle dudak damak yarığı olan kişilerin ebeveyn olmadan önce büyük bir korku beslemesine gerek yoktur. Bu anomaliye sahip olan çiftlerin hamilelikten önce mutlaka bir doktora danışması ve fikir alması tavsiye edilir.

DUDAK DAMAK YARIĞI OLUŞMA İHTİMALİ

Ebeveynlerden birinde dudak ya da damak yarığı olması doğacak olan çocukta bu anomalinin meydana gelme oranını %2 ile %8 oranında etkiler. Ancak hem ailesinde hem de kendisinde bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin çocuklarında görülme olasılığı %10 ile %20 arasında değişir.

Sadece kardeşinde olan kişilerde bu oran %4 civarındayken dudak ve damak yarığı olan iki kardeşe sahip kişilerin çocuklarında görülme olasılığını %9’a çıkar. İkinci dereceden akrabalarında dudak ya da damak yarığı olan kişilerin çocuklarında bu rahatsızlığın görülme riskinin %1’den az olduğu düşünülür.