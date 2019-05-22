"İkinci Efes"in çarşısı ortaya çıkarılacak

MUHARREM CİN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin "agora" olarak adlandırılan çarşısında kamulaştırma sonrası çalışma başlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde 2011 yılından beri Halk Yatırım sponsorluğunda kazı ve alan araştırmaları yürütülüyor.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı kazı çalışmalarının restorasyon çalışmalarıyla birlikte 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerde görevli Türk arkeologlar ve uzmanlar tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Kentin "agora" olarak adlandırılan antik çarşısında bu sene kazı çalışmaları yapılacağını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"2019 kazı sezonuna 29 Nisan'da başladık. Kentin kalbi dediğimiz çarşısında yani agora denilen alanda özel mülkiyet olduğundan bir çalışma yapamamıştık. Kamulaştırmanın büyük kısmının tamamlanmasından dolayı burada kazı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Elde edeceğimiz bulguların buradaki antik dönemdeki sosyal yaşama ışık tutacağına inanıyoruz. Bu yıl yapmayı planladığımız çalışmalar arasında heykel projemiz var. Uşak Üniversitesinden bir öğretim üyesi, antik çağdan günümüze kadar ulaşan heykeller üzerine çalışma yapacak."