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"İkinci Efes"in çarşısı ortaya çıkarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin "agora" olarak adlandırılan çarşısında kazı çalışmaları yapılacak - Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer: "Kentin kalbi dediğimiz çarşısında yani agora denilen alanda özel mülkiyet olduğundan bir çalışma yapamamıştık. Kamulaştırmanın büyük kısmının tamamlanmasından dolayı burada kazı çalışmaları gerçekleştireceğiz" - "Elde edeceğimiz bulguların buradaki antik dönemdeki sosyal yaşama ışık tutacağına inanıyoruz"

MUHARREM CİN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin "agora" olarak adlandırılan çarşısında kamulaştırma sonrası çalışma başlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde 2011 yılından beri Halk Yatırım sponsorluğunda kazı ve alan araştırmaları yürütülüyor.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı kazı çalışmalarının restorasyon çalışmalarıyla birlikte 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerde görevli Türk arkeologlar ve uzmanlar tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Kentin "agora" olarak adlandırılan antik çarşısında bu sene kazı çalışmaları yapılacağını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"2019 kazı sezonuna 29 Nisan'da başladık. Kentin kalbi dediğimiz çarşısında yani agora denilen alanda özel mülkiyet olduğundan bir çalışma yapamamıştık. Kamulaştırmanın büyük kısmının tamamlanmasından dolayı burada kazı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Elde edeceğimiz bulguların buradaki antik dönemdeki sosyal yaşama ışık tutacağına inanıyoruz. Bu yıl yapmayı planladığımız çalışmalar arasında heykel projemiz var. Uşak Üniversitesinden bir öğretim üyesi, antik çağdan günümüze kadar ulaşan heykeller üzerine çalışma yapacak."

Özer, eylül ayına ortalarına kadar yürütülecek çalışmalar kapsamında önceki yıllarda başladıkları antik hamamda da çalışmalarının süreceğini, ayrıca bölgede kültürel miras çalışmalarını da devam ettireceklerini aktardı.

- "Mezar taşlarının envanterini yapıyoruz"

Kazı başkan yardımcısı Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Zerrin Erdinç de 2016 yılından beri antik çağdan kalma mezar taşları üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Aizanoi çevresindeki mezar taşlarının envanterini yapıyoruz ve onları kayıt altına alıyoruz ve tahrip olmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Mezar taşlarındaki yazıtlardan yola çıkarak süslemelerle birleştirerek tarihlemelerini yaptıklarını dile getiren Erdinç, Aizaoni bölgesinde kapı biçimli frig tipi olarak adlandırılan mezar taşlarının yoğun olduğunu gördüklerini vurguladı.

Mezar taşlarındaki süslemelerden mezarın bir kadına ya da erkeğe ait olduğunun anlaşılabildiğini aktaran Erdinç, "Kadın mezarının mezar taşındaki süslemelerde yün sepetleri yada meyve sepeti, çiçekler, tarak, ayna figürleri kullanılmış. Bunlar mezarın bir kadına ait olduğunu gösteriyor. Erkek mezarlarının mezar taşı süslemelerinde ise güçlü gösteren aslan ve kartal gibi figürlere çokça rastladık. Karı koca mezarının mezar taşında ise erkek ve dişi aslan figürü kullanılmış." ifadesini kullandı.

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Aizanoi Antik Kenti çalışma Çavdarhisar kazı Kütahya

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