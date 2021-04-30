İkinci el araba fiyatları tavan yaptı! Bu fiyatlara ikinci el araba almak mantıklı mı?

Koronavirüs salgını hepimizi hem psikolojik hem de ekonomik yönden fazlasıyla etkiledi. Devamında ise üreticiler de bu konudan fazlasıyla etkilenen kişilerin başında geliyor. Özellikle otomotivde yaşanan duraksamalar, ekonomik olarak otomobil markalarını fazlasıyla zora soktu. Sıfır otomobil piyasasındaki durgunluk, ilginin ikinci el pazarına kaymasına sebep oldu.

İKİNCİ EL NEDEN BU KADAR ARTTI?

Kovid-19 salgını sıfır otomobillerin üretimlerini durdurdu. Akabinde yaşanan çip krizi de işin tuzu biberi oldu. Sıfır otomobillerin piyasada fazlasıyla azalması, akabinde artan talebin karşılanamaması, ilgi ve alakanın ikinci el piyasasına kaymasına sebep oldu. Bu durumda ikinci el araba piyasasında fiyatlar bir anda artış gösterdi.

İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Salgının etkileri devam ederken, artışın yukarı yönde olacağını görmemek imkansız olurdu. Bu artış ne kadar daha olur ön görülemese de, pazardaki fiyatların astronomik seviyeye geldiği bir gerçek.

İKİNCİ EL PİYASASINDA ARABA ALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN HANGİSİ?

Bu konuya cevap vermek oldukça zor. Ancak araç alacaklara tavsiyemiz, araba ihtiyacınız var ise en kısa sürede size uygun olan otomobili almanız yönündedir.

