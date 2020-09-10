İkinci el araç satışıyla ilgili önemli düzenleme! Artık satış yapamayacaklar...

Hem vergi kaybının önüne geçmek hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamasını engellemek adına ikinci el araç satışını kapsayan yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sayesinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi ve devletin yaşadığı vergi kaybının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı olan Aydın Erkoç bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülkemizde 70 binin üzerinde araç satıcısı olduğunu aktaran Erkoç, ayaküstü yapılan ticaretin birçok soruna sebep olduğunu aktardı. 2019'da el değiştiren 8 milyon 600 bin araç satış işleminin 5 milyonluk önemli bir kısmı, meslekle ilgisi olmayan kişiler tarafından yapıldı.

YENİ DÜZENLEME İLE BAZI ŞARTLAR GELİYOR

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte ikinci el araç ticareti yapmak isteyen kişilerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca bu araçlar için ekspertiz zorunluluğu da geldi.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yetki belgesi olmayan vatandaşlar, yıl içerisinde sadece üç kez ikinci el araç satışı yapabilecekler. Dolayısıyla bir sene içerisinde üçten fazla ikinci el araç satış işlemi gerçekleştirmek isteyen bir vatandaşın yönetmelik kapsamındaki yetki belgesini alması gerekiyor.