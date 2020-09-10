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İkinci el araç satışıyla ilgili önemli düzenleme! Artık satış yapamayacaklar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

İkinci el araç ticaretinde yeni bir dönem başladı. Son yapılan düzenleme ile birlikte artık ikinci el araç ticareti yapacak olanlara yetki belgesi ile ekspertiz zorunluluğu getirildi. Eylül 2020'nin başlamasıyla birlikte yürürlüğe giren düzenleme ne anlama geliyor, kimler ikinci el araç satabilecek? Konuyla ilgili bütün detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

İkinci el araç satışıyla ilgili önemli düzenleme! Artık satış yapamayacaklar...

Hem vergi kaybının önüne geçmek hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamasını engellemek adına ikinci el araç satışını kapsayan yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sayesinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi ve devletin yaşadığı vergi kaybının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı olan Aydın Erkoç bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülkemizde 70 binin üzerinde araç satıcısı olduğunu aktaran Erkoç, ayaküstü yapılan ticaretin birçok soruna sebep olduğunu aktardı. 2019'da el değiştiren 8 milyon 600 bin araç satış işleminin 5 milyonluk önemli bir kısmı, meslekle ilgisi olmayan kişiler tarafından yapıldı.

YENİ DÜZENLEME İLE BAZI ŞARTLAR GELİYOR

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte ikinci el araç ticareti yapmak isteyen kişilerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca bu araçlar için ekspertiz zorunluluğu da geldi.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yetki belgesi olmayan vatandaşlar, yıl içerisinde sadece üç kez ikinci el araç satışı yapabilecekler. Dolayısıyla bir sene içerisinde üçten fazla ikinci el araç satış işlemi gerçekleştirmek isteyen bir vatandaşın yönetmelik kapsamındaki yetki belgesini alması gerekiyor.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLER CEZA ALACAK

MASFED Genel Başkanı Erkoç, yönetmeliğin devreye girmesi ile birlikte ikinci el araç ilanı paylaşan firmaların, ilanda yetki belgesi numarasına yer vermesi gerektiğini aktardı. Ayrıca ilanda, belgede yer alan işletme adı ve unvanının kullanılması gerektiğine de dikkat çekti. Eğer ilanda tüketiciyi yanıltan bir bilgi ya da belge bulunursa yükümlülere para cezası kesilecek ve yetki belgesi iptal edilecek.

ALICILARIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Ayrıca Erkoç açıklamalarında internet sitelerinde ya da araç pazarlarında kendilerini "motorlu araç satıcısı" olarak tanıtan bazı kişilere karşı da vatandaşları uyardı. Dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Erkoç, bazı satıcıların sigorta şirketlerinden pert kayıtlı araçları hasarlı bir şekilde satın alıp tamir ederek vatandaşlara sattığını aktardı. Bazı dolandırıcıların ise kilometre ile oynadığını ve kilometreyi düşürdüğünü aktaran Erkoç, yetki belgeli bir satıcı ile alışveriş yapıldığında sorunların daha kolay çözüleceğini belirtti. Herhangi bir problem karşısında alıcının karşısında muhatap bulabileceğini ve aldığı aracı iade etme şansına sahip olduğunu aktardı.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GELİYOR

Yönetmelikte yer alan güvenli ödeme sistemi sayesinde artık satışlarda para bankada blokeli olarak bekleyecek. Her iki taraf da işlemleri tamamladıktan sonra alıcının parası, satıcıya geçecek ve iki taraf da korunacak.

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