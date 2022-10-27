İkinci el otomobil alıcıları dikkat: Araçın ekspertiz dışında otomobil tamircilerine de götürülmesi önerildi

Son aylarda yükselen dolar kurundan ötürü artan sıfır otomobil fiyatları, araba alıcılarını ikinci ele yönlendirdi. İkinci el otomobil alacak olan vatandaşlar, ekspertiz raporunda çıkan hataların ileride sorun teşkil etmemesi için aracı muhakkak otomobil tamircisine de göstermelidir.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yasal düzenleme ile 15 Eylül’de 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Bu düzenlemeyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Uzmanlar ise ikinci el otomobil alacak olan vatandaşları motor aksamı ve kilometre konusunda uyardı.

İkinci el otomobil alacak vatandaşın ekspertize ve sanayiye gidip otomobili göstermesi gerektiğine dikkat çeken araç tamir ustası Hüseyin Sağır, alınacak olan aracın tepeden tırnağa kontrol edilmesini söyledi.

20 yıldır sanayi sitesinde ustalık yapan Sağır, “İkinci el otomobil alan vatandaşlar, aracın motor aksamına ve motorun performansına dikkat ederek seçmeli. Alıcı bunun yanında aracın kaporta kısmında değişen parçalara bakmalıdır. Vatandaş aracı almadan önce muhakkak oto ekspertize götürmelidir. Bunun sonucunda çıkan kusurlarda tüketici bize danışıyor. Araç ileride bu sorunlardan dolayı bana güçlük çektirir mi diye otomobil tamir ustalarına soruyorlar” dedi.

Araba motorunun tamirinde fiyatların ortalama 15 bin lira olduğunu söyleyen Sağır, “Bizim branşımız motor olduğu için daha dikkat ettiğimiz kısım o bölge. Aracın yüzeyine ve aksamlarına bakıyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda müşteriye söylüyoruz. Örneğin aracın motoru yağ yakıyorsa, bunu egzozdan çıkan siyah dumandan anlayabiliriz” ifadelerinde bulundu.

“100 bin kilometrede olan araç, yavaş yavaş masraf çıkarır”

Otomobil alıcılarının muhakkak kontrol etmesi gerekenlerden birisinin de kilometre olduğuna dikkat çeken Sağır, “İnsanımız en çok bu hususa dikkat ediyor. Kilometre sayısı kasıtlı olarak düşürülmüş mü düşürülmemiş mi diye dikkat edilmesi gerek. Bunun da farklı tespitleri var. Kimisi servise gidip tespitini yapıyor, kimisi de fenni (araç) muayeneden tespitini yapıyor. 100 bin kilometre altı olan araçlar genelde tercih ediliyor. 100 bin kilometre üstü araç yavaş yavaş masraf çıkarır anlamını taşıyor” diye konuştu.

