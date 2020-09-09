İkinci eli sıfırından pahalı arabalarda fark büyüyor ve sıfır ve 2. el araba fiyatları arasındaki fark artıyor! Kurdaki artış, covid-19 sürecinin etkileri, düşük faiz kampanyası ve Ağustos sonunda gelen ÖTV zammı derken otomobil piyasasının nabzını tutmak epeyce zorlaştı. Tüm bunların sonucunda geldiğimiz noktada ikinci eli sıfırından çok daha pahalı otomobillerle karşılaşıyoruz.

2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI ARABALARDA FARK BÜYÜYOR!

Otomobil piyasasının nabzını tutmak ekonomistler hatta otomobil duayenleri için bile zor hale geldi. Bugün baktığınız bir arabanın ikinci eldeki değeri üç gün sonra bambaşka bir noktaya gelebiliyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci eli sıfırından pahalı otomobiller konusu epeyce bir gündem olmuştu. Şimdi de ikinci eli daha pahalı araba konusunda farkın iyice büyüdüğünü görüyoruz. Yakın zamanda araba almak ya da satmak gibi bir niyetiniz varsa haberimizi mutlaka okuyun...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasındaki farkın tersi yönde büyümesinin nedenlerine bakalım.

Covid-19 nedeniyle üretimin yavaşlaması ve sıfır araba talebinin karşılanamaması

Toplu taşımanın covid-19 nedeniyle riskli hale gelmesi ve daha fazla insanın arabaya ihtiyaç duyması

Bireysel seyahatin önem kazanması

Düşük faiz indirimi

İKİNCİ ELİ SIFIRINDAN PAHALI ARABALAR

Bazı otomobillerin sıfır km fiyat listelerine bakıp sonra "ikinci eli ne kadar acaba" diye ikinci el araba ilan sitelerine bakıp şoke olanlar çok. "Bir yanlışlık olmalı" diye düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz. Evet, aynı arabanın ikinci eli daha pahalı. Bunlara bir kaç örnek verelim mi?