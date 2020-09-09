İkinci eli sıfırından pahalı arabalarda fark büyüyor ve sıfır ve 2. el araba fiyatları arasındaki fark artıyor! Kurdaki artış, covid-19 sürecinin etkileri, düşük faiz kampanyası ve Ağustos sonunda gelen ÖTV zammı derken otomobil piyasasının nabzını tutmak epeyce zorlaştı. Tüm bunların sonucunda geldiğimiz noktada ikinci eli sıfırından çok daha pahalı otomobillerle karşılaşıyoruz.
Otomobil piyasasının nabzını tutmak ekonomistler hatta otomobil duayenleri için bile zor hale geldi. Bugün baktığınız bir arabanın ikinci eldeki değeri üç gün sonra bambaşka bir noktaya gelebiliyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci eli sıfırından pahalı otomobiller konusu epeyce bir gündem olmuştu. Şimdi de ikinci eli daha pahalı araba konusunda farkın iyice büyüdüğünü görüyoruz. Yakın zamanda araba almak ya da satmak gibi bir niyetiniz varsa haberimizi mutlaka okuyun...
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasındaki farkın tersi yönde büyümesinin nedenlerine bakalım.
Bazı otomobillerin sıfır km fiyat listelerine bakıp sonra "ikinci eli ne kadar acaba" diye ikinci el araba ilan sitelerine bakıp şoke olanlar çok. "Bir yanlışlık olmalı" diye düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz. Evet, aynı arabanın ikinci eli daha pahalı. Bunlara bir kaç örnek verelim mi?
Sıfır Egea ile 2. el Egea fiyat farkı ne kadar?
Sıfır C Elycee ile 2. el C Elycee fiyat farkı ne kadar?
Sıfır Renault Clio fiyatı ile 2. el Clio fiyat farkı ne kadar?
Volkswagen Polo sıfır fiyatı ile 2. el fiyatı arasındaki fark ne kadar?
Sıfır Toyota Corolla fiyatı (1.6 Vision otomatik): 162.100 lira
kinci el Corolla fiyatı: 216.000 lira
Hyundai i10 sıfırı ile 2.eli arasındaki fiyat farkı ne?
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