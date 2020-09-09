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İkinci eli sıfırından pahalı arabalarda fark büyüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

İkinci eli sıfırından pahalı arabalarda fark büyüyor! Sıfır ve 2. el araba fiyatları arasındaki fark giderek artıyor! Bir arabanın sıfırı ile ikinci eli arasındaki fiyat makası açılıyor. Detaylar şöyle...

İkinci eli sıfırından pahalı arabalarda fark büyüyor!

İkinci eli sıfırından pahalı arabalarda fark büyüyor ve sıfır ve 2. el araba fiyatları arasındaki fark artıyor! Kurdaki artış, covid-19 sürecinin etkileri, düşük faiz kampanyası ve Ağustos sonunda gelen ÖTV zammı derken otomobil piyasasının nabzını tutmak epeyce zorlaştı. Tüm bunların sonucunda geldiğimiz noktada ikinci eli sıfırından çok daha pahalı otomobillerle karşılaşıyoruz.

2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI ARABALARDA FARK BÜYÜYOR!

Otomobil piyasasının nabzını tutmak ekonomistler hatta otomobil duayenleri için bile zor hale geldi. Bugün baktığınız bir arabanın ikinci eldeki değeri üç gün sonra bambaşka bir noktaya gelebiliyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci eli sıfırından pahalı otomobiller konusu epeyce bir gündem olmuştu. Şimdi de ikinci eli daha pahalı araba konusunda farkın iyice büyüdüğünü görüyoruz. Yakın zamanda araba almak ya da satmak gibi bir niyetiniz varsa haberimizi mutlaka okuyun...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları arasındaki farkın tersi yönde büyümesinin nedenlerine bakalım.

  • Covid-19 nedeniyle üretimin yavaşlaması ve sıfır araba talebinin karşılanamaması
  • Toplu taşımanın covid-19 nedeniyle riskli hale gelmesi ve daha fazla insanın arabaya ihtiyaç duyması
  • Bireysel seyahatin önem kazanması
  • Düşük faiz indirimi

İKİNCİ ELİ SIFIRINDAN PAHALI ARABALAR

Bazı otomobillerin sıfır km fiyat listelerine bakıp sonra "ikinci eli ne kadar acaba" diye ikinci el araba ilan sitelerine bakıp şoke olanlar çok. "Bir yanlışlık olmalı" diye düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz. Evet, aynı arabanın ikinci eli daha pahalı. Bunlara bir kaç örnek verelim mi?

Fiat Egea Hatchback

FİAT EGEA'NIN 2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI!

Sıfır Egea ile 2. el Egea fiyat farkı ne kadar?

  • Sıfır Egea fiyatı (1,4 litre ): 110.900 lira
  • İkinci el Egea fiyatı: 148.000 lira

CİTROéN C ELYCEE'NİN 2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI!

C- Elycee

Sıfır C Elycee ile 2. el C Elycee fiyat farkı ne kadar?

  • Sıfır fiyatı: 163.750 lira
  • İkinci el fiyatı: 178.000 lira

RENAULT CLİO'NUN 2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI!

Clio

Sıfır Renault Clio fiyatı ile 2. el Clio fiyat farkı ne kadar?

  • Sıfır Clio fiyatı (2.1.0 SCe):133.900 lira
  • İkinci el Clio fiyatı: 155.000 lira

VOLKSWAGEN POLO'NUN 2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI!

Volkswagen Polo sıfır fiyatı ile 2. el fiyatı arasındaki fark ne kadar?

VW Polo

  • Sıfır Polo fiyatı (1.0): 165.900 lira
  • İkinci el fiyatı: 200.000 lira

  • TOYOTA COROLLA'NIN 2.ELİ SIFIRINDAN PAHALI!

TOYOTA COROLLA

Sıfır Toyota Corolla fiyatı (1.6 Vision otomatik): 162.100 lira
kinci el Corolla fiyatı: 216.000 lira

HYUNDAİ İ10'NUN 2. ELİ SIFIRINDAN PAHALI!

Hyundai i10 sıfırı ile 2.eli arasındaki fiyat farkı ne?

2020-hyndai-i10

  • i10 sıfır fiyatı (1.0 MPI): 130.070 lira
  • i10 ikinci el fiyatı: 145.000 lira


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