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  4. İkinci tur ile ilgili Meral Akşener'den ilk açıklama! Çağrıda bulundu

İkinci tur ile ilgili Meral Akşener'den ilk açıklama! Çağrıda bulundu

28.05.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci tur oy verme işlemlerinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Akşener, "Bir çağrıda bulunmak istiyorum; Millet İttifakı'nın mensubu olan sandık müşahitleri son ana kadar sandık başında kalmalılar" dedi.

İkinci tur ile ilgili Meral Akşener'den ilk açıklama! Çağrıda bulundu

Türkiye, bugün ikinci tur seçimleri için bir kez daha sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin saat 17.00'de sona ermesi sonrasında Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamadan geldi.

AKŞENER ÇAĞRIDA BULUNDU

Akşener yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu kararın bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz inancımız var. Bir çağrıda bulunmak istiyorum; Millet İttifakı'nın mensubu olan sandık müşahitleri son ana kadar sandık başında kalmalılar. Sandık başlarında herkesin yerinde kalmasını istiyorum. Özellikle gençlerin orada kalıp bu motivasyonlarını sürdürmelerini istiyorum."


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