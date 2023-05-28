İkinci tur ile ilgili Meral Akşener'den ilk açıklama! Çağrıda bulundu

Türkiye, bugün ikinci tur seçimleri için bir kez daha sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin saat 17.00'de sona ermesi sonrasında Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamadan geldi.

AKŞENER ÇAĞRIDA BULUNDU

Akşener yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu kararın bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz inancımız var. Bir çağrıda bulunmak istiyorum; Millet İttifakı'nın mensubu olan sandık müşahitleri son ana kadar sandık başında kalmalılar. Sandık başlarında herkesin yerinde kalmasını istiyorum. Özellikle gençlerin orada kalıp bu motivasyonlarını sürdürmelerini istiyorum."



