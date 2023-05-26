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İkinci turda nerede, nasıl oy kullanacağım? 2. tur için seçmen kağıdı geçerli mi, dağıtılacak mı? 28 Mayıs'a geri sayım!

26.05.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçimlerinde nasıl oy kullanılacağı konusu merak edildi. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Tüm yurtta 60 milyondan fazla seçmen sandığa gidip oyunu kullanacak. 28 Mayıs'a az bir zaman kala 2. tur seçimlerine ilişkin merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, İkinci turda nerede, nasıl oy kullanacağım? 2. tur için seçmen kağıdı geçerli mi, dağıtılacak mı?

İkinci turda nerede, nasıl oy kullanacağım? 2. tur için seçmen kağıdı geçerli mi, dağıtılacak mı? 28 Mayıs'a geri sayım!

İkinci tur seçimlerinde ilk turda geçerli olan seçmen kağıtlarının geçerli olup olmadığına dair sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nin 2. turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçmenler konuya ilişkin, "İkinci tur seçimlerinde oy nasıl kullanılır?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte detaylar...

İKİNCİ TUR İÇİN SEÇMEN KAĞIDI DAĞITILACAK MI?

YSK, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

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Öte yandan seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

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OY NASIL KULLANILIR?

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

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4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.


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