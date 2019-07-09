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İkisi de 18 yaşında birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan iki suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı. Bekçiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki suç makinesi hastane çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, “Çek çek memleket yakışıklı görsün” dedi.

İkisi de 18 yaşında birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var

Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde bir motosiklet tamircisine gelen iki kişi, iş yeri çalışanının boğazına bıçak dayayarak motosiklet gasp etti. Motosikleti gasp edilen Hasan G., polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, kimliğini belirlediği iki kişinin peşine düştü. Gasp ettikleri motosikletle iki ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler, yaya devriyesi yapan bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan ilk aramada bıçak ele geçirildi.

BİRİNİN 23 DİĞERİNİN 51 SUÇ KAYDI VAR

Yakalanan şüphelilerden 18 yaşındaki Yaşar Z.'nin hırsızlık, yaralama, gasp gibi suçlardan 23, yine 18 yaşındaki Enes B.'nin ise hırsızlık, yaralama, gasp ve görevli memura mukavemet gibi suçlardan 51 ayrı suç kadının olduğu belirlendi. Son gasp olayında tamircinin boğazına bıçak dayayan Enes B.’nin son birkaç yıl içinde onlarca kişiyi bıçakla yaraladığı hatta 2 hafta önce park kavgasına müdahale eden bekçiyi ayağından yaraladığı belirlendi. Bu olayda adli kontrol kararıyla serbest kalan Enes B. ile arkadaşı Yaşar Z., son gasp olayı sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine getirilen Enes B., kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseterek pişkin sözlerle, “Çek çek memleket yakışıklı görsün” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş gasp tutuklama

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