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İkiz bebeklerini kafese kapattılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

ABD'deki California eyaletinde gözaltına alınan bir çiftle ilgili ortaya çıkan gerçek dünyada yankı uyandırdı.

Tepki toplayan olayda 25 yaşındaki çiftin ikiz çocuklarına kafese hapsettiği ortaya çıktı. İşte duyanları dehşete düşüren o olay...

Anne ve babanın, kendi ikiz çocuklarına yaptıkları herkesi şaşırttı.
İkisi de 25 yaşında olan Ramon Zendejas ve Mercadies Williams, Cuma günü gözaltına alındı.
ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki Modoc County Polisi, gözaltına alınan çifte, ‘çocukları tehlikeye atmak’ suçlamasının yöneltilmeyeceğini açıkladı.
Fotoğraflarda kafese hapsedilmiş gibi duran çocukların, aslında beşikte olduğu bildirildi.
Çift, bir yıl önce doğan ikiz çocuklarını beşiklerine hapsetmişti.
Ancak ikisi de evde uyuşturucu ve silah bulundurdukları için yargılanacak.
Çift, 10 biner dolar kefaret bedeliyle tutuklandı. Çocuklar ise korumaya alındı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Kafes

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