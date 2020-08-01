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İkizler burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Ağustos ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte İkizler Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay harcamalarınız artabilir. Paradan para kazanabilir, ticaret ve aracılık ile kazançlar sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizden pahada ağır hediyeler alabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi ve geleceği için harcama ve yatırımlar yapabilirsiniz.

3 Ağustosta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerde sorumluluğu ele almak, çaba harcamak, istek ve kararlarınızın arkasında durmak gerekebilir. Aynı zamanda çevrenizle ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Farkındalığınız artıyor. Ani seyahat planları yapabilir, ulaşımda ufak kaza ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

4-13 ve 24 Ağustos tarihleri civarında iş hayatında ek kazançlar, yenilikler, zor bir durumu çabanız ile başarma söz konusu. Dönemsel işlere girebilir, burs ve kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu tarihlerde stres ve yorgunluk hali artabilir. Sağlık kaynaklı operasyon ve tedaviler içinde olabilirsiniz.

İkizler burcu Ağustos 2020 aşk yorumu

19 Ağustos'taki Yeni Ay ile geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Bağınızın kopmadığı kişilerden haber alabilir, onlara adım atabilirsiniz. Bu tarih civarında tanışacağınız kişiler ise oldukça kadersel olacaktır.

20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar önceki zamanlara göre çok daha sosyal olacak, daha çok insanla iletişim içinde olacaksınız. Aşk ve arkadaşlık arasında kalan, heyecanlı flörtler gündeminizde olabilir.

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22 Ağustostan itibaren ise yaşamınızda yeni bir düzene geçme, tatil bitimi eski tempoya dönüş söz konusu olacaktır. Geleceği adım adım planlama, ilişkilere ve duygulara daha çok zihin ve mantıkla yaklaşma hali içindesiniz. Detaylara takılırken anı kaçırabilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

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