Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay harcamalarınız artabilir. Paradan para kazanabilir, ticaret ve aracılık ile kazançlar sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizden pahada ağır hediyeler alabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi ve geleceği için harcama ve yatırımlar yapabilirsiniz.

3 Ağustosta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerde sorumluluğu ele almak, çaba harcamak, istek ve kararlarınızın arkasında durmak gerekebilir. Aynı zamanda çevrenizle ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Farkındalığınız artıyor. Ani seyahat planları yapabilir, ulaşımda ufak kaza ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.