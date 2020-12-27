İkizler burcu yıllık yorum 2021... İkizlerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! İkizler burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika İkizler burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel İkizler burcu 2021 yorumumuzu hazırladık.. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan İkizler burçlarını bu yıl neler bekleyecek? İkizler burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında İkizler burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İkizler burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte İkizler burcu 2021 yorumu... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, İKİZLER NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi İkizler burçlarını da etkileyecek.

30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu İkizler burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. İkizler burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek.

İkizler burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de İkizler burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan İkizler burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden İkizler burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, İkizler burcu 2021 yorumu...

İKİZLER BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Kararlılığınızı arttıracak olan bu transit ile, geçen 2,5 yıldaki tıkanıklık, zorlanma ve sıkışıklık halini geride bırakacaksınız. Artık yaşamda yol kat etme, ilerleme zamanı. İlişkilerinizde sağlamlık ve güvenilirlik, ilişkilerin gelecek vadetmesi daha önemli olacak. Bazı aşk ilişkileri dönem içerisinde ciddiyete ve resmiyete gidebilir. Bu yıl karşınıza gelen ilişki fırsatlarına daha olgun bakmak, daha sağlıklı seçimler yapmak isteyeceksiniz. Nitekim, bazı ilişki fırsatları gelecek vadediyor olabilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında hayata bakışınızda, tercihleriniz ve kararlarınızda, çevrenizdeki bazı insanlara dair fikirlerinizde önemli değişimlere neden olacak. Bu aylarda bazı kişilerin gerçek yüzünü, gerçek niyetini görebilirsiniz. Yasal konular, adli meseleler, davalar gündeme gelebilir. Hakkınızı savunmak adına yasal yollara başvurabilir, süregelen davalarınızda ise kararlar verilebilir, sonuca gidilebilir.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN İKİZLER BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu retro boyunca eğitim hayatınızda aksama, karışıklık ve stres durumları yaşanabilir. Hedeflerinize ulaşmak adına çaba harcamanız, stres yönetimi yapmanız ve pes etmemeniz gerekecek. Sabit fikirlilik bu süreçte zorlanmanıza neden olabilir. Patronlar, yöneticiler ve hocalarınızla iletişiminizde daha özenli ve kontrollü olmalısınız. Seyahat planlarınızda ani değişiklikler yapılabilir. JÜPİTER İKİZLERİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Yıl içerisinde eğitim hayatınızda ilerleme kaydedebilir, akademik süreçlerle ilgili önemli bir hedefinize ulaşabilirsiniz. İnanç ve umut, yaşamda yeni yolların önünüze gelmesini sağlayacak. Umutsuzluk, karamsarlık ise bu seneyi minimum fırsatlarla karşılaşamanıza neden olabilir. İlişkilerde yasal süreçler yıl içerisinde gündeme gelecek. Kova burcundaki Jüpiterin transiti ile evlilikler, ilişkilerde resmiyet gündeme gelecek. Fakat sorunlu evliliklerde boşanma kararı gibi konuları gündeme getirebilir.

Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu dönemde kariyeriniz adına şansın ve ilahi desteklerin arttığını göreceksiniz. Öne çıkabilir, dikkat çekebilir ve alternatif teklifler alabilirsiniz. Özellikle finansal alanlarda bolluk ve bereket sizi karşılayabilir. İlişkilerden yana destekler görebilir, ortaklı işler veya satış kanallı, danışan bazlı işler için adımlar atabilirsiniz. Taşınma ve yer değişiklikleri gündeme gelebilir. 2021'DE İKİZLER BURCUNUN AŞK HAYATI 29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Burcunuzda yaşanan bu retro, diğer retrolardan daha fazla sizi etkiliyor olacak. Süreç boyunca içsel bir sorgulama yaşayabilir, daha fazla kararsızlıklar içerisinde olabilir, daha hızlı karar değiştirebilirsiniz. İlişkilerdeki tavrınız ise daha değişken olabilir. Süreç boyunca uzun vadeli kararlar almaktan, uzun vadeli imzalar atmaktan kaçınmalısınız. Dış görüntünüzle ilgili büyük değişikliklerden kaçınmak faydalı olacaktır. Beklediğiniz bir ödemeyi bu süreçte elde edebilir, beklediğiniz bir satın alımı gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz.