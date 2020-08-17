İkizlerle evlenen ikizler, hamileliklerini de aynı anda duyurdu

People'ın haberine göre ikiz kız kardeşler Brittany ve Briana Salyers ve ikiz erkek kardeşler Josh ve Jeremy Salyers Instagram hesabından yaptıkları paylaşımda haberi duyurdu.

Cankurtaran gibi giyinen erkek kardeşler ve mayoları içinde görülen kız kardeşlerin bulunduğu paylaşımda çiftler, “Bilin bakalım ne oldu!!?? Her iki çift de bebek bekliyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Birbiriyle örtüşen hamilelikleri deneyimlemekten ve bu haberi sizinle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve minnettarız. Çocuklarımız yalnızca kuzen olmayacak, aynı zamanda genetik açıdan kardeş olacaklar. Onlarla tanışmak ve onların da birbirleriyle tanışmaları için sabırsızlanıyoruz.

Tek yumurta ikizi çiftler 2018’de ABD’nin Ohio eyaletinin Twinsburg kentinde düzenlenen İkizler Günü Festivali’nde evlenmişti. Çiftler evliliklerinden bir yıl önce birbirleriyle tanışmıştı.

“Aynı anda iki kez” temasıyla düzenlenen seremonide çiftlerin nikahını ikiz memurlar kıymıştı. Josh Salyers ile evli olan Brittany aynı evde yaşamaya ve çocuklarını birlikte büyütmeye dair büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.