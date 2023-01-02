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  4. İklim aktivistlerinden bir eylem daha! İtalya'da Senato binasını boyadılar... 5 kişi gözaltında

İklim aktivistlerinden bir eylem daha! İtalya'da Senato binasını boyadılar... 5 kişi gözaltında

02.01.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.

İklim aktivistlerinden bir eylem daha! İtalya'da Senato binasını boyadılar... 5 kişi gözaltında

İklim aktivistleri bu kez İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Senato binasını hedef aldı. Almanya merkezli Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, başkentteki Senato binasının dış cephesini turuncuya boyadı. Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.

'ÇİRKİN HAREKETİ KINIYORUM'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Senato Başkanı'na ve tüm senatörlere yakınım ve herhangi bir sivil protestoyla bağdaşmayan çirkin hareketi kınıyorum" dedi.

Senato Başkanı Ignazio La Russa da saldırıyı kınayarak, söz konusu saldırı için hiçbir mazeret ve gerekçe olmadığını belirtti. (İHA)

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