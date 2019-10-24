"İklim değişikliğinin doğuracağı afetlere karşı hep beraber çalışmalıyız"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, iklim değişikliğinin sonuçlarının kestirilemeyeceği bir yola doğru gidildiğini belirterek, "İklim değişti mi, değişmedi mi tartışmalarını bırakalım. İklim değişmiştir, depreme nasıl uyum sağlıyorsak, iklim değişikliğinin doğuracağı afetlere karşı da hep beraber çalışmamız gerekiyor." dedi.

Birpınar, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı"nda, iklim değişikliğinin dünyada son 20 yıldır en çok konuşulan konulardan biri olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin, basit bir çevre kirliliği veya kirliliğin önlenmesi konusu olmadığını, bir kalkınma meselesi olduğunu belirten Birpınar, yenilenebilir enerji, binalardaki enerji verimliliği, elektrikli bisikletler ve araçlar gibi her şeyin bir dönüşüm halinde olduğu "yeşil devrim" adında yeni bir devrin geldiğini ifade etti.

Dünyanın son teknolojide, elektrikli araçlar ve cep telefonlarında olduğu gibi üretilen enerjinin depolanması mekanizmasını bulduğunu aktaran Birpınar, teknolojinin büyüdüğünü ve böylece teknoloji savaşlarının başladığını dile getirdi.