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  4. İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

03.09.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu belirtildi.

İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı
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