Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2017 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 22’ye yükseldi.

