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İkram edilen yemeklerden yiyen davetliler zehirlendi! Düğün yarıda kaldı

01.09.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düğün öncesinde ikram edilen yemeklerden yiyen çok sayıda davetli, bir süre sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Düğün salonuna gelen ambulanslarla zehirlenenler hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ise düğün sona erdi.

İkram edilen yemeklerden yiyen davetliler zehirlendi! Düğün yarıda kaldı

Sapanca'daki bir düğün öncesince davetlilere pilav, tavuk, ayran ikram edildi. Yemek sonrası Sapanca Belediye Düğün Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşlardan 10’u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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30 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen davetliler hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenme olayının yaşanması nedeniyle düğün sona erdi. Şu ana kadar 30 kişinin hastanelik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA-İHA)


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Sapanca düğün

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