İkram edilen yemeklerden yiyen davetliler zehirlendi! Düğün yarıda kaldı

Sapanca'daki bir düğün öncesince davetlilere pilav, tavuk, ayran ikram edildi. Yemek sonrası Sapanca Belediye Düğün Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşlardan 10’u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

30 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen davetliler hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenme olayının yaşanması nedeniyle düğün sona erdi. Şu ana kadar 30 kişinin hastanelik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA-İHA)



