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İKSV'den yeni "Kültür Politikaları Raporu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

İKSV'nin Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlanan kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki sekizinci raporu, "Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek" başlığıyla yayımlandı - Raporla gündeme getirilen verilerin ve önerilerin, uzun vadede kültür politikalarının oluşturulmasına temel olacak bilgi birikimine katkıda bulunması ve gerekli yatırımların yapılabilmesine aracılık etmesi hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki sekizinci raporu, "Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek" başlığıyla yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlanan rapor, erken çocukluk döneminden itibaren sanat ile tanışmanın birey üzerindeki etkisini, gelişim psikolojisini temel alarak tartışmaya açıyor.

Rapor, aile ve okul hayatı dışında kalan serbest zamanlarda sanat etkinliklerine katılmanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini gelişimsel bir bakış açısıyla ele alırken, çeşitli sanatsal disiplinlerin farklı gelişim dönemlerinde ne gibi beceriler kazandırabileceğini bilimsel veriler ve örnekler üzerinden inceliyor.

Sanatın kişisel gelişim üzerinde oynayabileceği güçlü rolü mercek altına alan "Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek" başlıklı rapor, çocukların ve gençlerin en erken yaşlardan itibaren sanatla büyümesinin yaratacağı olumlu etkileri gündeme taşıyor.

Rapor, yerel yönetimlerin, kültür-sanat kurumlarının ve ailelerin, çocuklarla gençlerin iyi olma halini güçlendirecek ve gelişim süreçlerine katkı sağlayacak adımlar atması için somut öneriler sunuyor.

- Farklı sanat disiplinlerinin çocuklara katkısı

Rapor, çocukların ve gençlerin serbest zamanlarında kendi yaş gruplarına göre tasarlanmış nitelikli programlara katılmasının ve sanatsal etkinliklerle uğraşmasının, bireysel gelişime pek çok olumlu katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Raporda, akademik araştırmalar derlenerek kültür-sanata ilgi tohumlarının atıldığı erken çocukluk döneminde müzik, dans, drama, resim gibi farklı sanat disiplinlerinin çocukların dil ve dikkat becerilerine, akranlarıyla olan sosyal ilişkilerine olan katkısı ele alınıyor.

Sanatla uğraşmanın sorgulama, araştırma, hayal gücünü kullanma, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, kendini ifade etme, empati kurma gibi becerileri kazandırma potansiyeline işaret eden rapor, sanat etkinliklerine aileler ve çocukların ilgisinin çekilmesi, farklı gruplara yönelik hazırlanan programlara erişim ve katılım imkanları, sanatçılar tarafından tasarlanan ve yürütülen atölye çalışmaları gibi konulara dikkati çekiyor.

Raporla gündeme getirilen verilerin ve önerilerin, uzun vadede kültür politikalarının oluşturulmasına temel olacak bilgi birikimine katkıda bulunması ve gerekli yatırımların yapılabilmesine aracılık etmesi hedefleniyor.

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Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı kültür politikaları

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