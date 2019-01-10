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"İktidara destek olmaktan vazgeçsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: - "Sayın Bahçeli bu toplumun ruh sağlığının bozulduğunu düşünüyorsa, iktidara destek olmaktan vazgeçsin. Toplumda kaygı ortadan kalktığında yeniden normalleşme başlayacak"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Sayın Bahçeli bu toplumun ruh sağlığının bozulduğunu düşünüyorsa, iktidara destek olmaktan vazgeçsin. Toplumda kaygı ortadan kalktığında yeniden normalleşme başlayacak." dedi.

Taşcıer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, toplumun tüm kesimlerinde tahammülsüzlüğün yaşandığını belirterek, bir öğrencinin, not için cinayet işlediğini, markette sıra beklerken tartışma yaşandığını, trafikte "yan baktı" diye kavga çıktığını, korna seslerinin had safhada olduğunu ifade etti.

Taşcıer, "Yaşanan tahammülsüzlükler bir alanda olsa çözüm bulunabilir ama her alanda bir infial söz konusu. Bunun sorumlusu 16 yıllık iktidar demek yanlış olmayacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Vatandaşımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız." şeklindeki sözlerini anımsatan Taşcıer, "Yaşanan sorunların farkında olunması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Ülkede ruh sağlığı problemine karşı yapılan önerinin eksik olduğunu anlatan Taşcıer, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun ruh sağlığı bozuk diye sadece ruh sağlığı merkezi açarsanız, suç işleniyor diye hapisanelerin sayısını artırırsanız sadece sonuca yönelik bir hamle yapmaktan öte gidemezsiniz. Bunun çözümü ruh sağlığı merkezi açmak değildir. İnsanlar iflas ederken çıkarılan yasalarla iflası yasakladılar. Yasaklayarak bir şeylerin önleneceği düşünülüyorsa Sayın Bahçeli'nin önerisinden daha güzel bir önerim var. 'Bu tarihten itibaren depresyona girmek yasaktır.' şeklinde bir kararname çıkarılsın. Daha kolay bir çözüm olacağını düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli bu toplumun ruh sağlığının bozulduğunu düşünüyorsa, iktidara destek olmaktan vazgeçsin. Toplumda kaygı ortadan kalktığında yeniden normalleşme başlayacak."

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ruh sağlığı TBMM

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