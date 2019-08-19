İl Müdürü Özen’den EXPO açıklaması

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Antalyalıların bu alana sahip çıkarak, EXPO’nun da Antalya ile bütünleşerek hayatını daha uzun yıllar devam ettireceği ümidindeyiz. Biz sadece konserlere değil Antalya’da yapılacak tüm etkinliklere ev sahipliği yapmaya talibiz. Özelleştirme en kolayı, biz zor olanı yapalım" dedi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Expo 2016 Antalya ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özen, 2018’in ortasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geçen EXPO’nun, 2019 yılında "EXPO’da Hayat Var" sloganıyla bir cazibe alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı. Politikaları EXPO’yu canlı tutmaya yönelik gerçekleştirdiklerini dile getiren Özen, "EXPO gerçekten hem güvenlik anlamında hem şehrin stresinden ve yoğunluğundan uzaklık anlamında vakit geçirme, ziyaret etme, kültürel bir etkinlik anlamında güzel ve eşsiz bir nokta. Antalyalıların bu alana sahip çıkarak, EXPO’nun da Antalya ile bütünleşerek hayatını daha uzun yıllar devam ettireceği ümidindeyiz" şeklinde konuştu.

"Ev sahipliği yapmaya talibiz"

Özen, EXPO’nun 2016 yılında isminin konserlerle anıldığını hatırlatan Özen, alanın bütüncül düşünülmesi gerektiğini söyledi. Özen, "Antalya’nın en büyük antik tiyatrosu burada, yine Antalya’nın en büyük aktivite alanı burada. Biz yine halkımızın beklentisi doğrultusunda her ne kadar konserler yaptıysak ve yapmaya devam edeceksek de bütüncül bir etkinlik olarak düşünmemiz lazım. Sadece konserlere değil Antalya’da yapılacak tüm etkinliklere ev sahipliği yapmaya talibiz" diye konuştu.

"Özelleştirme en kolayı"

Alanı aldıklarındaki durumuna ilişkin bilgi veren Özen, "Az masrafla büyük tasarruflar elde ederek büyük sonuçlar ortaya koyduk. 500 dönümlük yeşil alan kısmının yüzde 95’ini tamamen diri bir hale getirdik. Biz istiyoruz ki bu alan şehir ile bütünleşerek şehrin cıvıl cıvıl doldurduğu bir alan olsun. Özelleştirme bana göre en kolay olanı, dolayısıyla biz zor olanı yapalım alana sahip çıkalım. Alana sahip çıkmak için de Antalyalıların bu alana sahip çıkması gerekiyor. Bu alanı ziyaretçilerimiz yoğun bir şekilde gelir ve bu şehir sahip çıkarsa Bundan sonraki süreçte özelleştirme ile ilgili politikanın da değişeceğine inanıyorum" dedi.

Özen, EXPO’ya girişlerin ücretsiz olduğunun altını çizdi.