HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İl sağlık müdürü "Ne olursunuz" diyerek yalvardı

İl sağlık müdürü "Ne olursunuz" diyerek yalvardı

06.10.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım” dedi.

İl sağlık müdürü "Ne olursunuz" diyerek yalvardı

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi Ve 112 Acil İstasyonu'nun açılış töreninde konuştu. Pandemide 4. dalganın yaşandığını kaydeden Benli, Kayseri’nin aşı istatistikleri hakkında bilgiler verdi.

"4. DALGAYI YAŞIYORUZ"

“Ne olur etrafınızda aşılanmamış kimseyi bırakmayın” diyerek vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Benli, “Pandemide 4. dalgamızı yaşıyoruz. İlimizde şu ana kadar 1 milyon 800 bin civarında aşı yapıldı. Bu aşının yüzde 52’si aile sağlığı merkezlerinde yapıldı. Merkezlerimizde aşı takip sistemimizi ve aşılama için altyapımız çok uygundu. Bu altyapıyı değerlendirmiş olduk. Geçen hafta açıklanan haritada Türkiye’nin en yüksek vaka sayısı olarak ilimiz açıklandı. Ancak bugünlerde bir düşüşümüz var ve önümüzdeki günlerde bu düşüşü daha canlı bir şekilde hissedeceğiz. Tekrardan vurgulamak istiyorum. İlimizde birinci doz hedef nüfusta aşılama oranımız yüzde 85’e yaklaşmışken, ikinci doz yüzde 75’e yaklaşmışken ne olursunuz çevremizde aşılanmamış kimseyi bırakmayalım." dedi.

AŞISIZLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Aşısızlarla ilgili de bilgi veren Benli, "Şu an 20 yaş üstünde yaklaşık 180 bin kişi halen aşılanmadı. Bizi zorlayan konu bu. Lütfen, etrafınızdaki insanların aşılanmasını sağlayalım. Onlarla konuşalım. Hastaneye düştüklerinde üzüldüğümüzde, yoğun bakıma düştükleri zaman moralimiz bozulduğunda, kaybettiğimizde ağladığımızda, ‘neden aşı yapılmadı’ diye sorduğumuzda derin bir sessizlik oluyor. Geçtiğimiz gün iki tane genç insanımızı kaybettik. Biri 46, biri 54 yaşındaydı ve ikisi de aşısızdı. Biz hakikaten üzülüyoruz. Keşke bir tanesini kaybetmesek de 100 bin tane aşı yapabilsek. Yan etki falan konuşuluyor. Bunların hepsini farklı farklı konuşabiliriz ama pandemiden çıkış yolu aşı, aşı, aşıdır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Sokak ortasında kan donduran olay! Başından vuruldu

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Boğaziçi olaylarında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Dünya onu konuşmuştu! Afgan bebekten haber var

Dünya onu konuşmuştu! Afgan bebekten haber var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.