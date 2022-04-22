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İlaç almadan önce iki kere düşünün! Yüksek tansiyonu düşüren 3 mucizevi içecek

22.04.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon aynı zamanda hipertansiyon olarak da adlandırılır. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon konusunda şüpheleriniz varsa yapmanız gereken ilk şey beslenmenize dikkat etmektir. İşlenmiş gıdalar, paketli ürünler ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmanız sadece en basit önlemlerdir. Uzmanlar, üç içeceğin de yüksek tansiyonu düşürdüğünü kanıtladı.

İlaç almadan önce iki kere düşünün! Yüksek tansiyonu düşüren 3 mucizevi içecek

Yüksek tansiyonunuz diğer adıyla hipertansiyonunuz varsa kan damarlarına, kalbe, beyne, böbreklere ve gözlere ekstra yük biner. Kalıcı yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir dizi sağlık durumu riskinizi artırabilir. Bazı gıdaların hipertansiyon riskini düşürmeye yardımcı olma özelliği son günlerde sürekli gündemden olan bir konu. Son araştırmalar sadece yiyeceklerin değil, bazı içeceklerin de yüksek tansiyonu düşürdüğünü ortaya çıkardı.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN İÇECEKLER

BADEM SÜTÜ

Badem sütü, son yılların popüler trendi olan sağlıklı beslenme rutininin yeni parçalarından biridir. Genellikle doymuş yağ oranı düşüktür. Bu da kandaki zararlı kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Kalp krizi riskini azaltır. Badem sütü yüksek tansiyon risklerini azaltmaya ve sağlıklı bir kalbi korumanıza yardımcı olan doğal omega-3 yağ asitleri içerir.

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Badem sütü ayrıca güçlü kaslar oluşturmaya, sağlıklı kan basıncını korumaya ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur, ancak takviye edilmediği sürece protein ve lif içermez.

Badem sütü ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok vitamin içerir:

  • Kalsiyum
  • Demir
  • Magnezyum
  • Fosfor
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Çinko

HAVUÇ SUYU

Havuç suyu, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Yüksek potasyum diyetinin yüksek tansiyon ve felce karşı koruduğu gösterilmiştir.

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KEREVİZ SUYU

Kereviz suyu içeriği etkileyici vitaminlerle doludur. Karaciğerinizden cildinize kadar her şeye yardımcı olarak sağlığınızı daha iyi hale getirebilir. Kereviz, potasyum, folat ve kalsiyum gibi besinlerin yanı sıra C vitamini, beta karoten ve flavonoidlerle doludur.

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Araştırmalar, kereviz özü tüketiminin inmeyi önlemeye, kan basıncını düşürmeye ve atardamarlardaki plakları azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yüksek düzeyde kumarin içeren kereviz suyu vücuttaki stres hormonlarının sayısını azaltmaya yardımcı olur ve bu da hipertansiyon semptomlarını azaltır. İçecek ayrıca yüzde 95 su içeriği nedeniyle cildi iyi nemlendirir.


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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon tansiyon
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