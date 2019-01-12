İlaç krizi büyüyor! Zam gelecek diye piyasaya ilaç sürülmüyor

Şubat’ta ilaç fiyatlarına yapılması beklenen zamlarla beraber birçok ilacın piyasada bulunmadığı belirtildi. Sıkıntının yaklaşık 3 aydır sürdüğü belirtilirken hayati öneme sahip ilaçların da piyasada bulunamadığına dikkat çekildi.

YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Şubat sonunda ilaç fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam bekleniyor. İddiaya göre, zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermiyor.

KANSER, TANSİYON, GRİP İLAÇLARI...

NTV’den Yağız Şenkal’ın haberine göre; bazı kanser, tansiyon, göz, hatta grip ilaçlarını eczanelerde bulmak zorlaştı.

