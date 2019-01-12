HABER

İlaç krizi büyüyor! Zam gelecek diye piyasaya ilaç sürülmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 07:33 | Son Güncelleme

Şubat ayında ilaç fiyatlarına yapılması beklenen yaklaşık yüzde 20 zamla beraber, hayati öneme sahip ilaçların piyasada bulunulmadığı önce sürüldü. İddiaya göre, zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermiyor.

Şubat’ta ilaç fiyatlarına yapılması beklenen zamlarla beraber birçok ilacın piyasada bulunmadığı belirtildi. Sıkıntının yaklaşık 3 aydır sürdüğü belirtilirken hayati öneme sahip ilaçların da piyasada bulunamadığına dikkat çekildi.

YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Şubat sonunda ilaç fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam bekleniyor. İddiaya göre, zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermiyor.

KANSER, TANSİYON, GRİP İLAÇLARI...

NTV’den Yağız Şenkal’ın haberine göre; bazı kanser, tansiyon, göz, hatta grip ilaçlarını eczanelerde bulmak zorlaştı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Bu illere kenevir piyangosu vurdu!Bu illere kenevir piyangosu vurdu!
Ürküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktıÜrküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç zam

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Ürküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

Ürküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

İzmir sağanak yağışa teslim oldu

İzmir sağanak yağışa teslim oldu

Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!

Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Yüzü maskeli şahıslar önce gençleri gasp etti, sonra pompalı tüfekle vurdu

Adana'da maskeli saldırganlar dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.