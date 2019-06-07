İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da üretilen 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitki türleri, ilaç sanayinde kullanılmak için yurtiçi ve yurtdışı pazarında alıcı buluyor. Yapraklarının kurutulmasıyla merhem olarak kullanılan bitki türleri, ilaç sanayinde ilgi görüyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını belirterek, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak" dedi.

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde üretimi yapılan 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitkileri, ilaç sanayinde ilgi görüyor. Üretimine bu yıl başlanılan ve birçok ilaç üretiminde kullanılan bitki türleri kurutulup yapraklarından ise merhem üretiliyor. Üreticiler, ilaç firmalarının ihtiyaçlarına göre üretim yapıyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını söyleyerek, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak. Daha öncelerde firmaların ihtiyaçlarını doğal ortamdan toplayıp karşılıyorduk. Artık bu türleri kendimiz yetiştirmeye başladık. Bunun içerisinde Tıbbi Nergis dediğimiz türde var. Biz bunun çiçekleri toplayıp kurutup firmalara tıpta kullanmaları için gönderiyoruz. Sümbül olarak bilinen Göl Soğanı’nı da bu yıl üretip satışa sunmaya başladık. Daha önceden bu tip bitkilerin yurtdışına satılabilmesi için doğadan toplanması gerekiyordu, artık biz bunları tarım arazilerinde üretmeye başladık" diye konuştu.

'ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İlk olarak yaklaşık 4 dekar Göl Soğanı ve bu yıl tohumluk için yetiştirdikleri Tıbbi Nergis için 2 dönümlük alanda dikim yaptıklarını söyleyen Karaman, "Bu ürünleri yurtdışına çıkış fiyatlarını henüz bilmiyoruz. Biz çiftçi olarak ürettiğimiz ürünleri kilogram işi satıyoruz. Göl Soğanı’nın kilogramı 3 liradan alıcı buluyor. Tıbbı Nergis’in ise kuru fiyatı bu yıl belirlenecek. Bunlarında dönüm başına çiftçiye getirisi 10- 15 bin lira arasında değişiyor. Biz üretim yaparken en dar alandan en fazla ürün alabildiğimiz türlere ağırlık veriyoruz. Bundan sonrada farklı ürünleri üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.