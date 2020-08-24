İlaçlar hakkında yaptığınız kritik hata! Ölüme sürükleyebilir...

Baş Eczacı Yıldız Türkaydın, evde ilaç saklama konusunda bilgi verdi. İlaçların tedavide doğru kullanımı kadar; ideal koşullarda saklanmasının önemine değinen Yıldız Türkaydın “Sadece ilaçlar değil; tedavi amaçlı kullanılan her türlü bitkisel, beslenme veya takviye ürünlerinin de saklanma koşullarına dikkat edilmelidir. Ülkemizde genellikle evlerde bütün ilaçlar buzdolabında saklanıyor. Bu doğru bir yöntem değil. Eğer ‘oda sıcaklığında saklayınız' ibaresi mevcutsa güneş görmeyen, serin, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi geçmeyen yerlerde ilaçlarınızı kendi ambalajlarında depolayın. Soğuk zincir uyarısı varsa tanımlanan sıcaklık 2-8 derece arasıdır. Buzdolapları genellikle bu sıcaklık arasındadır. Bu ibarenin olduğu ilaçları buzdolabının kapağında değil; iç raf kısımlarında; duvarlarına değmeyecek şekilde ve mümkünse yiyeceklerden ayrı bir bölmede saklayın” dedi.

"BURUN VE GÖZ SPREYLERİNE DİKKAT"

Her ilacın etken ve yardımcı maddeleri farklı olabileceği için açıldıktan sonraki saklama sürelerin de birbirinden farklı olabileceğini belirten Baş Eczacı Yıldız Türkaydın, “Hastalara prospektüs bilgisine göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak genel olarak toz halinde olup sulandırılarak kullanılan ateş dürücü ve antibiyotik şuruplar tedavi bittikten sonra, enjeksiyon olarak kullanılan flakonlarsa kullanım sonrası kısmi olarak kalsa bile imha edilmeli. Göz damlaları da açıldıktan sonraki 10-15 gün içinde kullanılmalı. Damlanın için kalsa bile kullanılmamalı. Geri kalan tüm ilaçlar ise (şurup, krem-pomad) ilave bir kullanım süresi uyarısı yoksa fiziksel görünümlerinde değişiklik gözlemlendiği an imha edilmeli. Ayrıca hastalarımızı ilaçların kutularının üzerinde yazılı son kullanım tarihlerine mutlaka dikkat etmeleri ve tarihi geçmiş ilaçları asla kullanmamaları konusunda önemle uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.