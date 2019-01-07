İlahiyatçı Kılıç'tan 'ateist' çıkışı: Kuran'a daha uygun yaşıyorlar

KONDA Araştırma Şirketi'nin geçen hafta açıkladığı 10 yıllık toplumsal değişim raporu büyük tartışma yarattı. Zira raporda, her fırsatta yüzde 99'unun Müslüman olduğu belirtilen Türkiye'deki ateistlerin oranında artış görülüyordu.
Rapora göre ateistlerin oranı 10 yıl içerisinde yüzde 1'den 3'e çıkarken, kendini dindar olarak tanımlayanların oranıysa yüzde 55'ten 51'e geriledi.
DW Türkçe'ye konuşan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, halihazırda Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslüman olduğunu ancak bunun kültürel ve sosyolojik bir Müslümanlık olduğunu savunuyor.
Türkiye'de namaz, hac ya da türban takmak gibi dini ritüelleri yerine getirenlerin dindar olarak tanımlandığını belirten Kılıç, İslamiyet'in yalnızca ritüellerden ibaret olmadığınıysa şu sözlerle anlatıyor: "Oysa ahlaki ve insan hakları değerleri üzerinden de bir dindarlık tanımlaması yapılması gerekiyor. Gözlemlerime göre itikadi anlamda Türkiye'deki Müslümanların sayısı yüzde 60'ı geçmez."
Konda'nın raporuna atıfta bulunan ilahiyatçı, azalan dindarlığın bunlardan hangisi olduğunuysa şöyle sorguluyor: "Türkiye'de hâkim olan Emevi Müslümanlığı'dır. Kuran'da geçen namaz, haksızlıklara bir isyandır. Emevi Müslümanlığı'ndaki namazsa sultana, devlete, iktidara bir itaat olarak görülür."
'NAMAZ, SİYASİ İKTİDARA İTAATİN BİR İFADESİ OLARAK KILINIYOR'
Bugün Türkiye'de namazın Allah rızası için kılınmadığını söyleyen Kılıç sözlerine şöyle devam ediyor: "Namaz, siyasi iktidara itaatin bir ifadesi olarak kılınıyor. Nitekim camilerde de siyasi iktidarın politikalarını yansıtan vaazlara artık daha sık tanık oluyoruz."
Tartışmayı evrensel insan hakları, vicdan ve akıl üzerinden de değerlendiren Kılıç, deist ve ateistlerin Kuran'daki öğütleri Müslüman olduğunu söyleyenlerden daha fazla uyguladığını da savunuyor: "Bugün ateist veya deistlerin pek çoğu Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı."
Türkiye'nin 17 yıldır dindar bir iktidar tarafından yönetildiğini hatırlatarak "Bu şartlar altında dindarların sayısında artış olması gerekmez miydi" diye sorduğumuz Kılıç şu yanıtı veriyor: "İnsanlar artık cemaatler, tarikatlar, diyanet ve siyasi iktidar tarafından kendilerine anlatılan egemen din anlayışına tepkili. Anlatılan bu dini ve resmi dindarlığı reddediyor."
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