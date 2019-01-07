İlahiyatçı Kılıç'tan 'ateist' çıkışı: Kuran'a daha uygun yaşıyorlar

KONDA Araştırma Şirketi'nin geçen hafta açıkladığı 10 yıllık toplumsal değişim raporu büyük tartışma yarattı. Zira raporda, her fırsatta yüzde 99'unun Müslüman olduğu belirtilen Türkiye'deki ateistlerin oranında artış görülüyordu.

Rapora göre ateistlerin oranı 10 yıl içerisinde yüzde 1'den 3'e çıkarken, kendini dindar olarak tanımlayanların oranıysa yüzde 55'ten 51'e geriledi.

DW Türkçe'ye konuşan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, halihazırda Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslüman olduğunu ancak bunun kültürel ve sosyolojik bir Müslümanlık olduğunu savunuyor.

Türkiye'de namaz, hac ya da türban takmak gibi dini ritüelleri yerine getirenlerin dindar olarak tanımlandığını belirten Kılıç, İslamiyet'in yalnızca ritüellerden ibaret olmadığınıysa şu sözlerle anlatıyor: "Oysa ahlaki ve insan hakları değerleri üzerinden de bir dindarlık tanımlaması yapılması gerekiyor. Gözlemlerime göre itikadi anlamda Türkiye'deki Müslümanların sayısı yüzde 60'ı geçmez."

Konda'nın raporuna atıfta bulunan ilahiyatçı, azalan dindarlığın bunlardan hangisi olduğunuysa şöyle sorguluyor: "Türkiye'de hâkim olan Emevi Müslümanlığı'dır. Kuran'da geçen namaz, haksızlıklara bir isyandır. Emevi Müslümanlığı'ndaki namazsa sultana, devlete, iktidara bir itaat olarak görülür."