İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük'ün hayatı, vefatının ardından araştırılmaya başlandı. Küçük'ün vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş baş sağlığı mesajı yayımladı. Peki İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, neden öldü? Prof. Dr. Raşit Küçük kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...

PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK KİMDİR?

Prof. Dr. Küçük yaklaşık üç senedir kanser tedavisi görüyordu. 76 yaşında, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Raşit Küçük Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yaptı.

Birden fazla vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yaptı hem de buralarda üye olarak görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmalara imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Akademik ve ilmi çalışmaları ile manevi hayatımızda derin izler bırakan eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük Hocamız Hakk'a yürüdü. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

BAŞKAN ERBAŞ'TAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Ömrünü ilime adamış, binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi eski Başkanlarımızdan hadis alimi Prof. Dr. Raşit Küçük Hocamız Hakk'a yürüdü. Ailesine, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

