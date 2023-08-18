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    4. İlan-ı aşk etse bile kanmayın! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü solda sıfır kalır, bu burçlar ne aşk ne sevgi biliyor!

    İlan-ı aşk etse bile kanmayın! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü solda sıfır kalır, bu burçlar ne aşk ne sevgi biliyor!

    18.08.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk birçok kişi için vazgeçilmez olsa da karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar 3 burcun iyi bir aşk oyuncusu olduğu konusunda hem fikir. Onlar, Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü gibi gözlerine kestirdikleri kişinin gönlünü çelebilirler. İşte "Aşkımdan ölüyorum" dese bile kanmamanız gereken o burçlar...

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Çapkınlığın kitabını yazan burçlar belli oldu. Onlar Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ünü aratmıyor. İşte çok iyi aşık taklidi yapan burçlar…

    İKİZLER BURCU ERKEĞİ - İKİZ DÜĞÜM

    ANIN TADINI ÇIKARIR, AŞK YAŞAMAYI BİLMEZ

    İkizler burcu insanı konu aşk olduğunda çocuk gibidir. İletişim yönü kuvvetli olan İkizler son derece flörtözdür. Onlar, hayatlarına giren kişilere aşıkmış gibi davranabilirler. Karakterleri sebebiyle içerisinde bulundukları karmaşa, kafalarını karıştırabilir. Astrologlara göre; İkizler anın tadını çıkarmayı sever ve aşk yaşamayı bilmez.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    MEVZU BAHİS AŞK OLUNCA TEHLİKELİDİR

    Tutkulu yönleri ile bilinen Akrep burcu insanı konu aşk olunca tehlikelidir. Fakat gerçekten aşık olduklarında gözleri hiç kimseyi görmez. Akrepler ilişkilerde çoğunlukla güven problemi yaşarlar. Yalnızca tutkulu ilişkilerin peşinden giderler. Öte yandan duygusal yakınlaşmalar pek onlara göre değildir.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    SADAKAT NEDİR BİLMEZ!

    Aslanlar manipülasyon da iyidir. Bu sebeple onları hayatına alacak kişilerin dikkat etmesi gerekir. Aşıkmış gibi davranabilirler. Öte yandan birçoğu ilişkilerinde dürüst olsa da sadık olmayı beceremezler.

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