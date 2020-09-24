İlave gümrük vergisi uzatıldı: PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatlarına yansıyacak mı?

Ek ithalat vergileri 18 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmişti. Oyun konsolları başta olmak üzere farklı sektörlerden farklı ürünlere ek vergi getiren kanun maddesi, normal şartlarda birkaç gün sonra, 30 Eylül 2020'de sona erecekti. Fakat Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile ek vergi uygulaması, yıl sonuna kadar uzatıldı.

İLAVE GÜMRÜK VERGİ KARARI SONRASI HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ

PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatları için tahmin yapan birçok oyunsever ise kasım ayında Türkiye'de satışa çıkacak yeni nesil oyun konsollarını yüzde 50 ek ithalat vergisi olmadan hesaplıyordu. Çünkü 30 Eylül itibarıyla oyun konsollarından alınan ek ithalat vergisi yüzde 50'den yüzde 20'ye düşecekti. Ancak son karar ile birlikte hesaplamalarda değişiklik yapmak zorunda kalındı.

XBOX TÜRKİYE FİYATLARI GERİ ÇEKMİŞTİ

İlave gümrük vergileri uzatılmadan önce Xbox Türkiye, yeni nesil oyun konsollarının fiyatını açıklamıştı. Xbox, Xbox Series X'in fiyatını 7499 TL olarak listelemiş, Xbox Series S'in fiyatını ise 4599 TL olarak duyurmuştu. Fakat daha sonra, ilginç bir şekilde Xbox Türkiye oyun konsollarının fiyatlarını sitesinden kaldırmıştı. İlave gümrük kararı sonrası hem Xbox fiyatlarının hem de henüz Türkiye fiyatı açıklanmayan PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatında da bir artış yaşanması olası görünüyor.

