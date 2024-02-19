İlber Ortaylı damga vurduğu törenle ilgili ilk kez konuştu! "Kim olduğunu bilmiyorum, işte o kadar"

Şehzade kızı olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı'nın “sultan” unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu (25), 17 Şubat Cumartesi günü akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikâhı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı. Gelin ve damadın şahitliklerini Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

ORTAYLI'NIN HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU

Şevki Yılmaz düğünde, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerini kullandı. O anlarda İlber Ortaylı'nın tavrı ise dikkat çekti. Bir anda suratını çeviren Ortaylı'nın daha sonra ise tavana baktığı görüldü. Sosyal medyada geniş yer bulan olayla ilgili Ortaylı Odatv'ye konuştu.

"O KİM TANIMAM"

"Vallahi beni ilgilendirmez. Şevki Yılmaz'ın kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum da." diyen Ortaylı, "Berna'yı ve dedesi Harun Efendi'yi severim. Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar." dedi.





