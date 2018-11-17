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İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'den yurt dışına beyin göçüne ilişkin olarak "En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun en acı örneğini komşumuz İran yaşıyor" dedi.

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ege Üniversitesi Atatürkçü Topluluğu tarafından 10-16 Kasım Atatürk Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulundu.

Ortaylı'nın açıklamaları şöyle:

"En büyük uzaklık bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bir fiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir.

"BUNUN ACI ÖRNEĞİNİ İRAN YAŞIYOR"

Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar mesela New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Burada bir panik söz konusudur, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran. Hakikaten kültürlü, birçok bakımdan bizden daha mükemmel bir halk, inkılap dedikleri tarihten beri 6,5 milyonu aşkın okumuş evladını gönderdi. Bu çok hazin bir durumdur."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kanserin tedavisini bulan sayın Dr. Ziya ÖZEL'e ne yaptı bu ülkenin en başındaki idarecileri? İlaç rantçılarının emriyle adamı şarlatan ilan edip doktorluk lisansını iptal ettiler. Ne oldu, adama ABD sahip çıktı. Bugün Ziya Özel'in zakkumla kanser tedavisine ABD ilaç dairesi FDA faz1 çalışmalarına onay verdi. Bu durumda kim kazandı, kim kaybetti. Ülkemizin ve insanlarımızın kazanmadığı ortada. Madem öyle sahip çıkın bilim adamlarımıza.
Hocam ortam insanları itmemeli çekmeli her gün sosyal medya üzerinden trol hesaplardan Bimerden, cimerden insanlara iftira içerikli gerçek dışı ihbar yapılıyor. Taciz ediliyor. Sahtecilik Yapana bir şey yok, sen git kendini akla bu şekilde ortamında kim niye dursun ki fırsat bulan gidiyor.
Bu ülkede ODTÜ ye gidemeyenler var sadece mazeretlerini söylediler. Aldıkları puanı söylemeden. Demek ki yurt dışında garsonluk yapmak o çocukları daha mutlu hissettiriyor kendilerine Allah kimseyi doğduğu toprakları terk etmeye zorlamasın
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