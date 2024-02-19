İlber Ortaylı katıldığı nikah törenindeki o sözlerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı: 'Rahatsızlığımı sıra bana gelince belirttim'

Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da evlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi’ndeki törende çiftin şahitliklerini Prof.Dr. İlber Ortaylı, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.



ORTAYLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Şevki Yılmaz düğünde, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerini kullandı. O anlarda İlber Ortaylı'nın tavrı ise dikkat çekti.



Bir anda suratını çeviren Ortaylı'nın daha sonra ise tavana baktığı görüldü. Sosyal medyada tepki çeken sözlerin ardından Ortaylı, sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

İlber Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekalıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkar bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin ne kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet'i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."







