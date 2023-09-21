İlber Ortaylı'yı kızdıran olay! "Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum"

Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir'de 36’ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza gününe katıldı. Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu.

"LAFIM KESİLİYOR"

Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla, usul- erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey. Bizim okulda lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

"BİTTİ BU İŞ"

Programın moderatörünün 'Hocam ben hallediyorum' sözlerine ise Ortaylı, "Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)



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