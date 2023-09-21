HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlber Ortaylı'yı kızdıran olay! "Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum"

İlber Ortaylı'yı kızdıran olay! "Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum"

21.09.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de bir etkinliğe katılan ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, konuşması sırasında mikrofonunun bozulmasına sinirlendi. Ortaylı, "Ben program öncesi sizleri uyarmıştım. Mikrofonum bozulursa sinirlenirim demiştim. Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

İlber Ortaylı'yı kızdıran olay! "Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum"

Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir'de 36’ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza gününe katıldı. Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu.

mikrofonu-bozulan-ilber-ortayli-bu-isler-kanun-nizam-yazmakla-olmuyor_5624_dhaphoto2

"LAFIM KESİLİYOR"

Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla, usul- erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey. Bizim okulda lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

mikrofonu-bozulan-ilber-ortayli-bu-isler-kanun-nizam-yazmakla-olmuyor_5624_dhaphoto5

"BİTTİ BU İŞ"

Programın moderatörünün 'Hocam ben hallediyorum' sözlerine ise Ortaylı, "Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)
mikrofonu-bozulan-ilber-ortayli-bu-isler-kanun-nizam-yazmakla-olmuyor_5624_dhaphoto3
Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her detayı rezalet! İş arkadaşını taciz ettiHer detayı rezalet! İş arkadaşını taciz etti
Erdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili net mesaj: Adaylarımızı beraber belirleyeceğizErdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili net mesaj: Adaylarımızı beraber belirleyeceğiz
Karabük’teki orman yangını! Karabük’teki orman yangını!
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir İlber Ortaylı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.