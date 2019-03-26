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İlçelerde ulaşım yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir bir şehir hedefiyle ilçelerde ulaşım yatırımlarına devam ediyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün ilçelerde çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını belirtti.

İlçelerde ulaşım yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir bir şehir hedefiyle ilçelerde ulaşım yatırımlarına devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün ilçelerde çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen ulaşım çalışmaları kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey ile Orta mahallelerinin kesişiminde bulunan İsmetpaşa Caddesi’nde toplam 650 metre uzunluğundaki yolda asfalt kaplama imalatı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gemlik İlçesi Umurbey ve Kazımkarabekir mahallelerinde 900 metre asfalt kaplama imalatı yapılırken, Görükle Mahallesi’ni İzmir Yolu Görükle Kavşağı üzerinden Kayapa’ya bağlayan ana arterde Nilüfer Görükle Kavşağı ile Kayapa TOKİ arasındaki yolun 2900 metre asfalt kaplaması tamamlandı, trafik çizgi ve işaretleri de tamamlanan yol trafiğe açıldı. Ana arterlerden olan Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi, Beşevler Caddesi’nin de 1800 m asfalt kaplaması Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.
Çalışmalar hız kesmiyor
Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Hancı Caddesi’nde 1400 metre bölünmüş yolda asfalt kaplama çalışmasının yapıldığını, yol çizgilerinin çizilip trafiğe açıldığını ifade eden yetkililer, yine Hamitler Mahallesi Albayrak Caddesi’ndeki 700 metrelik caddede de asfalt çalışmalarının devam ettiğini ve bu hafta içinde tamamlanacağını kaydetti.
Kestel İlçesi’nde ise daha önce asfaltı ve tretuvarı tamamlanan Uludağ Caddesi’nin kalan 300 metrelik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önü asfalt çalışması sürdürülürken, bölünmüş yolun bir tarafında asfalt çalışması tamamlanma aşamasına geldi, yolun diğer bölümünün de bu hafta içinde biteceği belirtildi.
Orhangazi Yeniköy’de yapılan doğalgaz çalışmalarının ardından bölgedeki yol çalışması da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 aydır süren çalışmalarda 1000 ton malzeme ile yama çalışmasını gerçekleştirdi, aynı zamanda Orhangazi İlçesi Çakırlı Mahallesi’ndeki doğalgaz çalışmasının ardından buradaki yolda da yama yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Nilüfer İlçesi’nde 8 km uzunluğundaki Çalı Atlas İnegazi bağlantı yolundaki imalat çalışmaları da tamamlandı. Mustafakemalpaşa İlçesi’nde ise çalışmalarını sürdüren ekipler, Ormankadı Kumkadı Mahallesi ile Yeşilova Bakır mahalleleri arasında toplam 9750 metrede sıcak asfalt kaplama imalatı yapıldığını ifade etti.

İlçelerde ulaşım yolunda

İlçelerde ulaşım yolunda

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