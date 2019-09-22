İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından tüm dünya için bir tehdit olan FETÖ’nün ABD’de Amerikan halkının vergilerinin aktarıldığı sözleşmeli (charter) okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemler aracılığıyla karanlık faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video paylaştı. Fahrettin Altun paylaşımında, “Sevgili Amerikalılar! FETÖ’nün yalnızca Türkiye’nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin; her yerdeler” ifadelerini kullandı.

"FETÖ ELEBAŞI GÜLEN ŞEYTANİ BİR AĞI YÖNETİYOR"

Söz konusu videoda, kötücül siyasi ajandasını gerçekleştirmek için dünyayı yok etmeye kararlı FETÖ elebaşının Pensilvanya’da yaşadığı ve tüm dünyaya yayılan şeytani ve suça bulaşmış bir ağı kılcal damarlarına kadar kontrol ettiği belirtiliyor. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de darbe girişiminde bulunduğu, sivilleri katlettiği, parlamentoyu bombaladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunduğu anlatılan videoda, terör örgütünün kötü niyetli faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı olmadığı vurgulanıyor. ABD’deki FETÖ ağının düşünüldüğünden daha etkili olduğuna işaret edilen videoda, FETÖ’nün ABD’de politikacılara rüşvet verdiği ve bu yolsuzluk düzeni sayesinde destek gördüğü aktarılıyor.