İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

İşte Altun'un açıklamalarından satır başları:

"Bir savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

"TARTIŞILMAZ BİR GERÇEK"

HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.

Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.

"YARGI SİSTEMİNE GÜVENMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz."

