HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

17.03.2021 23:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden HDP'nin kapatılmasında ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

İşte Altun'un açıklamalarından satır başları:

"Bir savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

"TARTIŞILMAZ BİR GERÇEK"

HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.

Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.

"YARGI SİSTEMİNE GÜVENMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Yeni gelişmeErkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Yeni gelişme
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Kritik toplantı başladı

Kritik toplantı başladı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu nereden ve nasıl alınır?

Aşı pasaportu nedir?

Parkta erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Gizem Canbulut cinayetinde yeni gelişme

Erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmüştü! Yeni gelişme

PKK yandaşları, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine 5'inci kez saldırdı

PKK yandaşlarından çirkin saldırı

HDP'ye yönelik kapatma davası sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

HDP'ye kapatma davası sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

Bekir Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Bekir Şahin kimdir?

Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir? Pqueen kaç yaşında? Pqueen gerçek ismi ne?

Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.