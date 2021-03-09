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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, İYİ Parti'ye 'parafraks' yanıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, İYİ Parti'ye 'parafraks' yanıtı

09.03.2021 00:57 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, İYİ Parti'ye 'parafraks' yanıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dil sürçmesi yaşayarak, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dediği konuşmasından bir alıntı paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Doğru mu?' uygulamasına yaptığı eleştirel videoyu alıntıladı.

Fahrettin Altun Twitter'da Meral Akşener'in yaptığı konuşmada "Kul daralmayınca hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" sözlerini paylaştı.

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Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görülüyor.


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İYİ Parti

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